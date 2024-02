Il commento di Alessio Falsone su Perla Vatiero fa impazzire i telespettatori: scopri cosa ha detto a Letizia al Grande Fratello.

Al Grande Fratello, Alessio Falsone ha fatto un commento su Perla Vatiero parlando con Letizia durante una discussione tra la concorrente e Mirko Brunetti… Il commento del nuovo inquilino della casa del Grande Fratello è tuttavia stato preso dai telespettatori ed isolato per un motivo ben diverso: la causa della discussione tra Mirko e Perla era stata proprio lui e il suo rapporto con la ragazza… ma cosa avrà mai detto Alessio alla Petris? E perché sta facendo sciogliere i fan.

LEGGI ANCHE:– Gf, Anita e il finto fazzoletto passato di nascosto dal fidanzato: gli utenti chiedono la squalifica

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Al Grande Fratello, Mirko e Perla stavano discutendo animatamente, mentre Alessio era seduto a guardarli. Ad un certo punto ha commentato, dicendo a Letizia che si era augurato un bacio tra i due: “Erano lì che si parlavano guardandosi negli occhi, a venti centimetri. Dicevo ‘dai che ‘mo glielo dà’. Ma niente…”

Una persona, però, riprendendo la clip su X ha commentato: “Alessio ignaro di essere stato il motivo della loro discussione che tifa e spera in un bacio come un fan dei Perletti qualunque, sono a terra“.

La verità, infatti, è che Mirko è gelosissimo del rapporto creatosi tra Perla ed Alessio, tanto da averle detto: “Lui è la prima persona che ti mette in imbarazzo da quando stai qua dentro. L’altra sera hai detto a Greta ‘devo andare in bagno’, ma è venuto Alessio si è sdraiato accanto a te e te sei andata in bagno dopo un’ora perché a te faceva piacere stare con lui. Questo è palese“.

Insomma, mentre Alessio fa il fanboy della ship, Mirko e Perla litigano per colpa sua… in puntata ne vedremo delle belle…

La richiesta degli autori a Perla mette in imbarazzo Mirko: cosa è stato chiesto ieri sera

Mirko, in realtà, è parso anche piuttosto imbarazzato quando la produzione gli ha chiesto di baciare Perla per avere 8 bottiglie di vino. Lei avrebbe anche accettato, ma lui è parso alquanto in difficoltà di fronte alla richiesta…

“Io per un bacio a te? – ha detto – non ho capito. Sono tre mesi che non la bacio… se proprio je devo dà un bacio…”.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy