Al Grande Fratello va in scena un insulto di Alessio nei confronti di Beatrice e Simona. Cosa ha detto di tanto grave?

Al Grande Fratello ne succedono sempre di tutti i colori e, stavolta, una scena che si è dipanata dopo l’ultima puntata ha fatto scatenare il popolo dei telespettatori. Alessio Falsone che insulta Beatrice e Simona Tagli ha suscitato un’ondata di reazioni avverse da parte dei telespettatori, che non hanno esitato a esprimere la loro indignazione per quanto pronunciato dal concorrente. Alcuni hanno chiesto a gran voce un intervento della produzione, chiedendosi per quale motivo non siano stati presi provvedimenti contro di lui e mettendo in discussione il suo ruolo all’interno della casa.

GF: Alessio Falsone insulta Beatrice e Simona Tagli

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Alessio Falsone, dopo la puntata di lunedì scorso, era seduto sul divano mentre Beatrice e Simona Tagli stavano chiacchierando. Ad un certo punto, non molto lontano da lui, si è seduto Garibaldi… ma Alessio, scocciato dai discorsi delle due concorrenti, si è alzato infastidito ed è andato via dicendo “Ma che ca..o, guarda se devo sentire queste vecchie!”.

Le recriminazioni nei confronti del concorrente non si sono certo fatte attendere. Tra un “Ma questo omuncolo chi si crede di essere? D’altronde non poteva che essere attratto da Anita tra bulli somari ci si capisce” e un “Che educazione che ha questo“.

C’è chi chiede un intervento della produzione: “Non capisco come mai non ci siano provvedimenti contro questo soggetto? Cosa aspetta ancora il Grande Fratello per squalificarlo? L’en plein della lista del piccolo criminale?”.

Qualcun altro fa notare: “Incredibile che lascino passare tutto questo e si inventino a tutti i costi una storia d’amore falsa come loro!”

E c’è chi dice che, forse, abbiamo frainteso e avrebbe detto “guarda cosa devono sentire le mie orecchie“… avremo forse avuto una allucinazione collettiva?

‘Volevo sfondarmi e invece…’: la frase choc di Alessio. C’è di mezzo Anita

Nel frattempo c’è un’altra frase di Alessio Falsone che sta facendo un certo scalpore. Ad un certo punto ha detto: “volevo farmi un mese e poi sfondarmi (sottintendendo di donne) e invece mi farò l’estate con Anita”.

Una frase che, dopo l’inizio di una embrionale relazione con la Olivieri, sembra essere chiaramente offensiva. Tanto da aver scatenato anche i telespettatori.

“Non provo tenerezza per Anita, ma provo sdegno per uno che si crede stoca..o e invece non è un ca..o”, ha scritto una persona. E un’altra gli fa eco: “Da uomo mi vergogno di queste parole del don giovanni. Mi dispiace per la plurilaureata ma nel mucchio ha pescato il peggio“.

