Angelica Baraldi sarà squalificata dal Grande Fratello? I telespettatori hanno notato una sua violazione del regolamento. Cosa ha fatto?

Nuova polemica al Grande Fratello per via di una frase pronunciata da Angelica Baraldi sul tema delle nomination, tanto che in molti la stanno accusando di aver violato direttamente il regolamento del gioco. Ma cosa avrà mai combinato l’account manager del reality show di casa Mediaset? Perché in molti ora chiedono che Angelica venga squalificata?

Angelica Baraldi squalificata? Cosa ha fatto in diretta

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante la puntata del Grande Fratello del 26 ottobre, è arrivato inesorabile il momento delle nomination.

Angelica, con ogni probabilità, si è fatta due conti, tanto da essere arrivata a dire a Vittorio: “Non mi nominare che se no vado in nomination“.

Di fatto, Angelica non è finita in nomination, ma in molti sul web hanno cominciato a protestare, in quanto il regolamento è molto chiaro: i concorrenti che votano in mystery non devono informare gli altri coinquilini sugli esiti. Cosa succederà adesso? Angelica sarà squalificata dal gioco per questa sua palese violazione?

‘Pago tutta l’Italia…’, ecco cosa dice Giuseppe dopo la nomination

In nomination, dicevamo, Angelica non ci è finita. Ci sono finiti invece altri 5 concorrenti: oltre a Massimiliano e Valentina, anche Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares e Giuseppe Garibaldi.

Appena finito in nomination, proprio Garibaldi ha detto: “Se esco io pago tutta l’Italia per farle votare contro, perché arrivo dove voglio io“. Ha poi aggiunto: “perché ho parenti ed amici in tutta l’Italia“.

La destinataria delle sue invettive è ovviamente Beatrice Luzzi, con la quale aveva legato particolarmente, ma è finita in malo modo.

