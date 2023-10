La lettera del fidanzato di Letizia Petris fa scatenare i telespettatori del Grande Fratello: quel dettaglio fa impazzire tutti.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, è andata in onda una scena destinata a far discutere: Letizia Petris ha ricevuto una lettera toccante dal suo fidanzato, letta subito dopo alcuni chiarimenti nel rapporto che si è instaurato tra lei e Paolo Masella. Un dettaglio su quella lettera, però, ha fatto scatenare i telespettatori del programma, che si sono riversati in massa a commentare la questione.

Grande Fratello: la lettera del fidanzato di Letizia

Nella lettera inviata a Letizia, il suo fidanzato Andrea ha mostrato una serie di riserve per il rapporto che si è instaurato tra la Petris e Paolo Masella. Il macellaio, per lei, è “l’amico più importante che ho qui dentro“, mentre agli occhi dei telespettatori sembrava esserci qualcosa in più.

Per questo motivo, il ragazzo ha scritto cose come: “Devo ancora metabolizzare delle cose che hai detto su di noi e dei tuoi comportamenti. Preferisco parlare dei nostri sentimenti parlandoti negli occhi“.

Lei ha risposto piangendo e concluso con un terribile: “Conoscendolo, il metabolizzare di Andrea è dire basta”.

Quel dettaglio sulla lettera che ha scatenato i telespettatori

La lettera di Andrea è stata mostrata in sovrimpressione mentre Letizia la leggeva. In molti hanno notato una grafia molto particolare. “Oddio ma è la stessa scrittura di Heidi???”, si è chiesto qualcuno su Twitter osservando quei caratteri in corsivo scritti come su un vecchio abbecedario.

E infatti la sua “H” è quella che fa discutere. “La parte più emozionante del blocco è vedere la H in corsivo maiuscolo che credevo usassero solo la maestra di italiano alle elementari e i sussidiari“, ha scritto un’altra persona.

E qualcun altro fa eco: “Una H così in maiuscolo corsivo non la vedevo dalla seconda elementare“. Mentre qualcuno è più cattivo: “ma chi è che a 21 anni ha ancora la scrittura da terza elementare cioè la H corsivo maiuscola“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy