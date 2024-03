Anita Olivieri nella suite del Grande Fratello per una cena a due con Alessio Falsone: un dettaglio non convince i telespettatori.

Anita Olivieri ha avuto una bellissima sorpresa durante l’ultima puntata del Grande Fratello, dato che sembra aver messo definitivamente la parola fine alla sua relazione con Edoardo e voltato pagina virando decisamente sul coinquilino Alessio Falsone. Fin qui normali dinamiche, ma Alfonso Signorini, durante la serata, ha dedicato alla concorrente un momento a due con Alessio, organizzando una cena romantica in una suite preparata per l’occasione con tanto di palloncini a forma di cuore e menù a base di sushi. La scena, però, non ha convinto molto i telespettatori del Grande Fratello, che hanno notato un dettaglio proprio su Anita. Cosa sarà mai successo?

Grande Fratello: Anita Olivieri nella suite con Alessio Falsone

L’ultima puntata del Grande Fratello è stata piuttosto piena per Anita Olivieri che sembra aver deciso di andare avanti rispetto alla sua relazione con il fidanzato Edoardo, specie per via dell’avvicinamento ad Alessio Falsone avvenuto con l’ingresso in casa del concorrente…

Ebbene, durante l’ultimo serale, Alfonso Signorini ha organizzato per i due concorrenti una cena a sorpresa, preparando una piccola suite romantica per concedere loro una serata a due… Nella suite c’era un tavolo apparecchiato, una vasca idromassaggio e addobbi a forma di cuore.

Fin qui tutto normale, se non fosse che quella cena non ha convinto appieno i telespettatori che hanno fatto un 2+2. Anita, infatti, si era appena salvata… possibile che gli autori avessero già preparato tutto nonostante ci fosse il dubbio che la concorrente dovesse lasciare il gioco?

“Questi avevano già pronta la suite, la vasca, il sushi ecc e noi dovremmo credere che Anita si sia salvata per letteralmente 4 scappati di casa che l’hanno votata“, ha scritto una persona. E qualcuno mette in dubbio la trasparenza del gioco: “Passi il sushi, ma non credo proprio sia sempre lì tutto pronto, palloncini compresi… Ma tanto ormai sappiamo che ci prendono per scemi dal primo giorno. Non ho mai visto così tanta omogeneità nei commenti di critiche verso di lei“.

Ma qualcuno fa notare che poi non è così anormale: “Il Gf lo sa prima chi è in vantaggio nel televoto, sennò come costruiscono i vari blocchi? Cioè è un programma televisivo, svegliaaa“.

Beatrice Luzzi stronca Anita nella notte: approfitta della sua assenza e svela quel dettaglio sulla finalista

L’assenza di Anita per via di quella cena con Alessio ha risvegliato un’altra concorrente del Grande Fratello, Beatrice Luzzi.

L’attrice romana, dopo il salvataggio della Olivieri, ha infatti così commentato l’episodio della cena con Falsone: “Forse Rosy, Anita non se la merita per niente la finale, ci ha stracciato le orecchie per 5 mesi con Edoardo, 5 mesi con lui e l’ha trattato così e poi sto colpo di coda finale“.

