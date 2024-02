Il fidanzato di Anita Olivieri le passa un fazzoletto che fazzoletto non è: cosa è successo nell’ultima puntata del Grande Fratello?

Ieri sera, al Grande Fratello, è andato in scena un momento che non è piaciuto a molti telespettatori quando Anita Olivieri ha incontrato il suo fidanzato Edoardo, che le ha passato un “fazzoletto” per asciugarsi le lacrime. I fan più attenti del reality show di Casa Mediaset, però, si sono accorti che quello un fazzoletto non era. Di cosa si trattava allora? Cosa avrà mai passato il ragazzo ad una delle concorrenti più controverse di questa edizione del GF? In rete il dibattito è feroce. Cosa avrà mai combinato Anita questa volta?

Grande Fratello: il fidanzato di Anita le dà un fazzoletto che fazzoletto non è

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, Alfonso signorini ha aperto il collegamento facendo incontrare Anita Olivieri con il suo fidanzato, Edoardo Sasson. Inutile dire che l’incontro ha suscitato le lacrime e la commozione della concorrente, alla quale il ragazzo ha passato un fazzoletto.

Tuttavia, quello che sembrava un fazzoletto, all’occhio attento dei telespettatori, un fazzoletto non era. Sembrava piuttosto un cartoncino con su scritto un messaggio per lei, tanto è vero che, quando la Olivieri è tornata su divano, ha anche cominciato a leggerlo sorridendo.

Tra l’altro, Anita era ben conscia che quello fosse un biglietto, tanto da averlo nascosto subito, fingendo anche di usarlo per asciugarsi le lacrime.

Inutile dire che, dato che probabilmente quel ‘fazzoletto’ era un messaggio contenente informazioni dall’esterno, vietatissime dal regolamento, Anita è finita sotto accusa. In tanti stanno chiedendo la sua squalifica. Cosa succederà adesso? Il Grande Fratello prenderà provvedimenti? Le voci dei telespettatori che invocano la sua eliminazione saranno ascoltate? L’episodio sarà portato alla luce in una delle prossime puntate o non se ne parlerà più?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy