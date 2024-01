Anita Olivieri ha dato qualcosa a suo fratello Leandro prima di salutarlo: cosa è successo nell’ultima puntata del Grande Fratello?

Nella puntata del Grande Fratello di lunedì 15 gennaio, abbiamo visto Anita Olivieri tornare ad abbracciare suo fratello Leandro, ma in molti hanno notato anche un altro dettaglio: sembra infatti che la concorrente del reality show di casa Mediaset abbia lasciato qualcosa tra le mani del ragazzo. Non si è capito bene cosa, in realtà, ma il gesto è bastato a far scatenare i telespettatori e gli utenti dei social, che ora accusano Anita di sapere già in anticipo che il fratello sarebbe andato come ospite in puntata. Andiamo a scoprire insieme cosa è successo.

Grande Fratello: Anita ritrova suo fratello Leandro

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella puntata del Grande Fratello del 15 gennaio, dopo che Alfonso Signorini ne ha annunciato la salvezza, Anita Olivieri ha ricevuto una bellissima sorpresa: la concorrente ha potuto riabbracciare suo fratello Leandro, con il quale ha dato vita a un commovente momento.

Meno commovente, però, è stato il gesto che molti telespettatori l’hanno accusata di aver fatto dopo l’incontro.

Nel momento dei saluti, infatti, Anita gli ha dato qualcosa in mano, dicendo “questa è per te”, probabilmente un braccialetto della casa. Un gesto che sta facendo discutere, dato che in tanti si chiedono se la ragazza abbia saputo in anticipo dell’incontro.

Anche perché sembrava aver pronto in mano quel qualcosa, aspettando solo il momento opportuno per darlo a lui… Quale sarà la verità su questa storia?

Gf, gli utenti scovano qualcosa di strano sul fratello di Anita: ecco da chi è seguito sui social

Nel frattempo, qualcuno si è preso la briga di andare a spulciare il profilo Instagram di Leandro, il fratello di Anita. E, tra i suoi follower, c’è Alessandro Santucci, l’autore del Grande Fratello più volte accusato di avere un flirt proprio con la Olivieri… Si tratta solo di una coincidenza?

