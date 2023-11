Anita Olivieri ha la ‘sindrome dell’impostore’ per via della sua ripetuta immunità? La confessione della ragazza fa discutere.

Sta facendo discutere il caso che sta travolgendo Anita Olivieri al Grande Fratello, dove si parla di “sindrome dell’impostore“, anche se qualcuno parla addirittura di “sindrome dell’autore“. Sulla concorrente, infatti, sembra esserci uno scoop che la vuole coinvolta in un flirt con uno degli autori del reality show di Casa Mediaset. Ma cosa avrà mai combinato Anita? E cosa avrà mai confessato a Mirko di tanto compromettente? E, soprattutto, cosa rischia ora la ragazza?

Anita Olivieri e la “sindrome dell’impostore”. Cosa sta succedendo al Grande Fratello

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Sui social, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha rivelato che Anita Olivieri avrebbe un flirt con uno degli autori del Grande Fratello.

A quanto pare, è stata la stessa Anita a confessare il suo interesse per un autore del reality, parlandone con Rosy Chin. Sono soltanto supposizioni basate su quello che ha detto la 26-enne, che in una clip diventata virale ha parlato di un “film” che si è fatta in questi giorni con una persona “che la vede tutti i giorni, in tutte le forme“.

Nel frattempo, ad alimentare i sospetti c’è il fatto che Anita abbia rivelato a Mirko di avere la “sindrome dell’impostore” per via della sua reiterata immunità: “È un po’ di volte che mi sento in colpa, già dopo la seconda volta. Sono fatta così. No, per me è molto bello. Però ho la sindrome dell’impostore. Non sai mai se te lo meriti“.

E qualcuno, con cattiveria, ha commentato: “La sindrome dell’autore… direi“.

GF, Massimiliano Varrese ha un piano? Anita: ‘Cosa mi ha detto in piena notte’

Nel frattempo, però, proprio grazie ad Anita spunta una sorta di piano di Massimiliano Varrese. La ragazza ha confessato a Vittorio Menozzi di saperne di più sul ballerino che, a quanto pare, avrebbe qualcosa in mente.

“Sta facendo un caos per niente, non ha manco l’alibi, la sera prima stava a di ‘mo sta settimana ce provo con Anita’. Poi a Rosy ha detto ‘che scatole mi annoio dai mi metto a litigare con qualcuno’. Diceva queste frasi e il giorno dopo fa le litigate davvero. Dai, è palese che è tutto studiato. Ma tu lo sai che la sera prima lui diceva che si annoiava, è rimasto vestito fino in piena notte, erano le 5 del mattino e diceva ‘ora inizio a provarci anche con te perché mi sto annoiando’? Lo sapevi forse? Te l’ha detto? Io non l’ho mai rivelato prima, ma ci sono le clip e possono andarle a prendere se vogliono le prove. Lui ha proprio detto ‘ora ci provo con te, ora inizio a provarci con Ani, questa settimana ci proverò con te’. E allora vedi? Guarda che è tutto vero. Io sto zitta perché non voglio creare un caso di stato, perché se inizio a dire cose poi escono tutti i video. Diceva che si annoiava e si stufava e che voleva creare delle cose e provarci con me e questo prova tutto”.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy