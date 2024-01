Al Grande Fratello Beatrice è diretta contro Alfonso Signorini sulla querelle con Perla Vatiero: cosa ha detto al conduttore?

La querelle tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero al Grande Fratello continua con astio dopo l’ultima puntata del reality show di Casa Mediaset, tanto che l’attrice romana si schiera addirittura contro Alfonso Signorini e un’affermazione che il conduttore ha pronunciato nel corso del serale. Ma cosa avrà mai detto di tanto terribile da scatenare la rabbia della concorrente? E cosa avrà mai risposto di così tagliente Beatrice al punto da far scatenare il popolo dei telespettatori del programma?

Grande Fratello: Beatrice contro Alfonso sulla questione Perla

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella puntata del Grande Fratello di martedì scorso, Alfonso Signorini ha definito Beatrice Luzzi e Perla Vatiero due ‘regine’ del programma, trovandosi così contro l’attrice romana.

Il paragone non ha convinto nemmeno Mughini, presente in studio, che ha detto: “Beh, il termine due regine ha una sua imprecisione nel senso che Beatrice è esattamente una regina come tu l’hai definita, lo è dal primo minuto“

L’affermazione ha fatto scatenare Bea, che però ha rimandato ogni commento al giorno dopo.

Anche se con il sorriso, infatti, la Luzzi ha fatto chiaramente capire che non vuole essere messa allo stesso piano di Perla. “Ieri Alfonso si è inventato ‘sta cosa delle regine. Sullo stesso piano no. Eh eh eh. È un po’ troppo Alfy, guarda che non ti sposo più se mi metti sullo stesso piano di Perla. Una volta sì ma non di più. Non continuiamo questa narrazione per cortesia“, ha detto mentre era in cucina con Stefano, Sergio e Fiordaliso.

Insomma, il catfight è già bello che organizzato. Come andrà a finire?

