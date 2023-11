Beatrice Luzzi sbotta contro gli altri al Grande Fratello, specie dopo essere stata in confessionale. La concorrente parla di dinamiche. Con chi se la sarà presa?

Nella casa del Grande Fratello, Beatrice Luzzi è sbottata completamente nella sera, subito dopo essere stata in confessionale, parlando di dinamiche e di quello che è successo all’interno della casa in questi due mesi di reality show. Ma cosa avrà mai detto la ‘madre’ della casa? Cosa avrà mai fatto arrabbiare Bea riguardo alle dinamiche viste all’interno del reality di casa Mediaset?

Beatrice Luzzi sbotta dopo essere stata in confessionale

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dopo essere stata in confessionale, Beatrice si è trattenuta a parlare con altri coinquilini del Grande Fratello, come Giuseppe, Vittorio e Grecia.

La donna, però, è apparsa piuttosto turbata, tanto da dire: “Io veramente non mi fido più di nessuno“. E poi, rivolta a Vittorio: “Manco de te, tanto per cominciare. Primo“.

“Secondo, metto tutti i puntini sulle ‘i’ da oggi in poi. Buonanotte“, ed è andata a dormire.

Grecia ha cominciato a obiettare che Bea abbia sbagliato a chiedere agli altri chi avessero votato. E lei: “Sì, invece. Ne ho parlato in confessionale. Mi hanno detto che è la cosa più naturale del mondo. Si può fare. Siamo al Grande Fratello“.

E poi, poco prima di lasciare gli altri, ha gettato la bomba con un “Le dinamiche fatele sulla vostra pelle da oggi in poi“, sbattendo la porta prima di andare via.

Il video di Giuseppe con Vittorio su Beatrice ‘manipolatrice’ che in pochi hanno visto: cosa avevano bisbigliato

Ma se ciò non fosse bastato, è venuta fuori una clip, vista da pochi, nel quale Giuseppe parlava con Vittorio, dicendogli: “Cerca di non farti muovere da lei…” E lì si è portato l’indice alla tempia mentre Vittorio annuiva al riferimento a Beatrice, considerata una sorta di manipolatrice.

E ancora, Giuseppe ha aggiunto: “Assolutamente. Io so. E mi sto rivedendo quasi in te. Bea… Quindi, occhi ben aperti, orecchie ben spalancate. Perché te lo sto dicendo e tu lo sai, lo stai capendo benissimo e ancora non è proprio ingranato al massimo“.

