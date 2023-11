Beatrice Luzzi riceve una sorpresa inaspettata dai figli come regalo di compleanno: cosa è successo fuori dalla casa del Grande Fratello?

Ieri, 14 novembre, Beatrice Luzzi ha compiuto 53 anni, tanto che ha festeggiato il suo compleanno nella casa del Grande Fratello, dove ha ricevuto un bellissimo regalo da parte dei suoi figli, Valentino ed Elia. L’attrice è una dei concorrenti più amati dal pubblico del reality show di casa Mediaset, che sui social non ha fatto certo mancare il suo appoggio in occasione dei festeggiamenti per il suo compleanno. Ma in cosa consisterà mai quel regalo inaspettato da parte dei suoi ragazzi?

LEGGI ANCHE:– Grande Fratello, Beatrice e la proposta piccante a Garibaldi? ‘Ci vorrebbe la prova del 9’: cosa ha confessato dopo la puntata

Beatrice Luzzi: i figli Elia e Valentino gridano fuori dalla casa

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. I due figli di Beatrice Luzzi, Elia e Valentino, le hanno fatto un bellissimo regalo di compleanno, inviatole in diretta durante la puntata del 13 novembre. Il regalo è una maglietta disegnata a mano da loro, che sulla schiena ha un grande cuore rosso e la frase “Tutto nella vita mi viene con facilità, gioia e gloria“.

Ma non è tutto. Fuori dalla casa, hanno gridato con il megafono, gridando prima: “Sono qui per Bea“. Lei era in giardino ma Ciro, che era in piscina, li ha sentiti ed è corsa a chiamarla. Lei è arrivata e ha sentito il messaggio.

“Non era una voce che io riconoscevo, pensavo fosse un fan – ha detto poi la donna – poi sono partiti i fuochi e dopo i fuochi c’era la voce di Valentino, il grande. Che diceva ‘Forza, mamma resisti così, siamo orgogliosi di te‘. Ma aveva una voce da uomo. Io l’ho lasciato due mesi fa che era un ragazzino… chissà che troverò!”

“Torni che si è sposato e c’ha due figli!”, ha risposto ironicamente Angelica, mentre Beatrice, felicissima per le parole dei figli, se la rideva di gusto.

GF, Bea cade dal letto: lo scherzo non riuscito alla perfezione

Ma nella sera del 14 novembre, in camera da letto, c’è stato il delirio generale. Mirko ha lanciato Beatrice su uno dei letti, mentre Paolo faceva lo stesso a Fiordaliso…

Peccato che la Luzzi sia cascata a terra, rotolando giù dal letto, prontamente rialzata da Mirko, mentre Paolo si stava preparando a fare ironicamente uno strip come regalo di compleanno!

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy