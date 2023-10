Nuova polemica al Grande Fratello: Beatrice Luzzi punta il dito contro Fiordaliso e Rosy Chin per il loro atteggiamento con Vittorio.

Polemica al Grande Fratello: Rosy Chin e Fiordaliso fanno arrabbiare Beatrice Luzzi per via delle loro parole su Vittorio Menozzi, soprattutto per quello che le due concorrenti stavano facendo alle spalle del ragazzo. Ma cosa avrà mai detto loro l’attrice? Perché mai se la sarà presa con la cantante e l’altra concorrente del reality show di Casa Mediaset?

Beatrice Luzzi contro Rosy Chin e Fiordaliso: “Stavate parlando male di Vittorio”

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Rosy e Fiordaliso stavano parlando con Vittorio, quando si è avvicinata Beatrice Luzzi, che ha subito accusato le due: “Stavate parlando male di Vittorio.. a tavola quando lui non c’è sparlate alle sue spalle e poi appena lo vedete lo chiamate amore amore”.

Inutile dire che né la cantante né la Chin l’hanno presa bene. Fiordaliso, interdetta, ha risposto prima con un “Noi stavamo solo scherzando”. Poi ha chiesto, innervosita dall’intervento di Beatrice: “Perché ti intrometti? Hai voglia di litigare?”

“Come fai sempre, rigiri la frittata – l’ha invece accusata Rosy Chin – Ogni volta ti intrometti nei discorsi degli altri. Io non ho mai parlato e sparlato di nessuno”.

“Non sei capace di scherzare in gruppo e di divertirti con i ragazzi. Tu pensi sempre male”, hanno concluso le due.

Il popolo del web dalla parte di Beatrice: i commenti dei telespettatori

Nonostante le reazioni di Rosy Chin e Fiordaliso, i telespettatori sembrano tutti dalla parte di Beatrice Luzzi, ribattezzata “madre” dalla sua fandom.

“Fiordaliso e co. sono perfidi e falsi!! Bea tutta la vita, lei almeno dice le cose in faccia!!”, ha scritto una persona. E un’altra le fa eco: “Fiordaliso ha sempre parlato male e schifato Vittorio. Ora nega tutto e fa la finta arrabbiata. Che pena che sono! Queste non le vorrei neanche come nemiche; dalle mie parti si dice che ti manderebbero in galera da innocente“.

E c’è chi si augura provvedimenti: “Ma spero mostrino i videooo cavolo“.

