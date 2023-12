Beatrice Luzzi ha momentaneamente abbandonato la casa del grande fratello 2023. Ma cos’è successo e cosa l’ha spinta a lasciare la casa?

Attraverso un post sui social il Grande Fratello ha comunicato a tutti i suoi spettatori che “Beatrice Luzzi ha momentaneamente abbandonato la casa del Grande Fratello per motivi personali”. Tutti sono rimasti attoniti. Si sono chiesti il motivo di questo abbandono e hanno sperato che si trattasse di un abbandono solo momentaneo.

Il vero motivo dietro l’abbandono della casa del Grande Fratello da parte di Beatrice Luzzi

C’è da dire che in questi giorni Beatrice Luzzi si era mostrata insofferente. Come se qualcosa non andasse per il verso giusto. Dopo le ultime incomprensioni in particolare con Massimiliano Varrese e Anita Olivieri. Ecco perchè una grande fetta di spettatori hanno pensato a quello. Che quindi potesse trattarsi del motivo per cui la Luzzi aveva abbandonato la casa.

Ma la verità è che in tanti hanno invece espresso principalmente preoccupazione per la Luzzi. Hanno sperato prima di tutto che non fosse successo nulla di particolarmente grave. Ma qual è questo “motivo personale” che l’ha spinta ad abbandonare la casa più spiata d’Italia?

Ebbene il motivo riguarda suo padre. Al signor Luzzi nella giornata di ieri si è rotto il femore. L’uomo ha 86 anni e l’attrice ha voluto lasciare la Casa per accertarsi delle sue condizioni fisiche. Beatrice Luzzi ha un rapporto molto intenso con suo padre.

Tanto che all’interno della Casa del Grande Fratello lo ha ricordato quando, durante una serata, ha vestito i panni di Ornella Vanoni. Prima dell’esibizione ha rivolto un pensiero al genitore. Proprio perché lui è sempre stato un accanito fan della cantante.

Una volta terminato lo spettacolo Beatrice Luzzi ha avuto un momento di commozione dato dalla sua mancanza. Ecco che ha deciso di ricordarlo quando ascoltavano insieme Ornella Vanoni durante i viaggi in macchina. “Ha perso le speranze con me“ ha dichiarato ironicamente all’interno della casa. “In passato è stato un genitore rigido e spesso non ha condiviso o apprezzato le mie scelte“.

Il rapporto di Beatrice Luzzi con suo padre

Un rapporto dolceamaro che spesso ha portato a feroci incomprensioni tra i due. Ma anche a grandi riappacificazioni. Per chi non ne fosse a conoscenza Beatrice Luzzi è la terzogenita. Ha sempre avuto la convinzione di essere arrivata un po’ per caso. Fuori tempo massimo. In ogni caso non si può dire che non abbia avuto un’infanzia intensa, piena di stimoli e allegria.

“Abbiamo fatto tanti viaggi. Considerate che ogni estate andavamo nella nostra casa in Sardegna da giugno a settembre. Mia madre si trasferiva lì con noi tre per l’estate intera. Poi in agosto arrivava mio padre e montava il gommone. Lo lasciava scivolare in acqua e partivamo per giornate di 10/12 ore in mare. Venivamo letteralmente sbattuti dalle onde e schiaffeggiati dagli schizzi di maestrale”.

In quel periodo, racconta la Luzzi, andavano alla scoperta di scogli e baiette. Armati solo di costumi, panini e razzi di emergenza. L’attrice ricorda con grande nostalgia quei tempi. Periodi in cui non esistevano i cellulari e per mare non passavano molte barche. Insomma, una vita selvatica, affrontata con tanto coraggio e tanta libertà.

In molti hanno imparato a conoscere Beatrice Luzzi all’interno del Grande Fratello 2023. C’è da chiedersi però cosa succederà da adesso in poi. Perché il rientro di Beatrice Luzzi al Grande Fratello non è scontato. Cosa succederà nelle prossime puntate? La Luzzi rientrerà nella casa più spiata d’Italia o preferirà abbandonare definitivamente il gioco?

Gli ultimi aggiornamenti che ci arrivano dallo staff

Nonostante il Grande Fratello abbia parlato di uscita momentanea, Letizia Petris ha fatto delle rivelazioni importanti. Parole che hanno spaventato i fan della gieffina. Infatti per adesso ancora non si sa cosa succederà e se Beatrice Luzzi tornerà nella casa del Grande Fratello 23.

La Petris ha esclamato: “Ho parlato con loro in confessionale. Mi hanno detto di pensare come ci fosse una persona in meno. Questo vale anche per la coreografia. Dobbiamo fare tutto pensando che Beatrice non ci sia. Anche il balletto va rifatto perché lei non ci sarà“.

Per fortuna a dare un po’ di speranza sono arrivare delle persone vicine a Beatrice. Ieri sera un membro dello staff della Luzzi è entrato in una room di Twitter ed ha detto qualcosa in più ai fan. Il suo è stato un tentativo di rassicurare tutti. Sembra appunto che Beatrice adesso si trovi in hotel. E che presto potrà fare ritorno nella casa di Cinecittà.

“Dov’è adesso? Per il momento si trova chiusa in un albergo. Naturalmente non può vedere né sentire nessuno. Tuttavia noi siamo altamente fiduciosi che possa rientrare al Grande Fratello, ma non sappiamo quando“.