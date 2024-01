Grande Fratello: la regia sospende bruscamente la diretta per quello che è successo a Capodanno contro Beatrice Luzzi?

Nella casa del Grande Fratello, il capodanno 2024 è stato festeggiato con un consueto cenone, balli e musica, ma per qualcuno non si è trattato di una notte di festa come sarebbe invece stato normale. Stiamo parlando ovviamente di Beatrice Luzzi, che ha trascorso il suo capodanno praticamente separata dal resto dei concorrenti. La situazione, per la sua gravità, sembra essere addirittura finita al centro dei pensieri degli autori del reality show di Casa Mediaset, che avrebbero preso una decisione drastica durante la diretta. Ma cosa sarà mai accaduto?

Grande Fratello: a Capodanno Beatrice resta sola, gli autori staccano la diretta per prendere provvedimenti?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A Capodanno, anche i concorrenti del Grande Fratello hanno organizzato un tradizionale cenone, seguito da una vera e propria festa. Beatrice si è ritrovata già piuttosto isolata durante la cena ma, addirittura, al momento dei festeggiamenti di mezzanotte ha abbandonato tutti e si è rifugiata in camera.

Marco, Fiordaliso e Vittorio sono corsi a tentare di consolarla, mentre altri concorrenti l’hanno biasimata mettendone ancora una volta in luce i comportamenti. Letizia, Anita, Rosy e Varrese, infatti, avevano deciso di ignorare deliberatamente la Luzzi durante la festa.

Fin qui è storia ma, a quanto pare, qualcosa è accaduto anche dopo, come riportato da Deianira Marzano e Amedeo Venza. Stando alle indiscrezioni, dopo quanto avvenuto nella notte, diversi concorrenti sono stati redarguiti per aver “isolato” Beatrice.

Pare proprio che per questo motivo la festa di capodanno al Grande Fratello sia stata interrotta bruscamente (o, almeno, lo è stata la diretta). Dopo il rimprovero della regia, le cose si aggiusteranno?

