Giuseppe Garibaldi ha preparato un regalo speciale per il compleanno di Beatrice (dopo averla mollata in diretta durante la puntata).

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, si è festeggiato anche il compleanno di Beatrice Luzzi, che oggi compie 53 anni. L’attrice ha ricevuto diverse sorprese durante la diretta televisiva, oltre ad un regalo fattole da Giuseppe Garibaldi. E no, non ci stiamo riferendo al fatto che l’abbia “mollata” proprio nel corso della serata… Il bidello calabrese ha infatti preparato un altro regalo per la coinquilina. Di cosa si tratterà mai?

Compleanno Beatrice Luzzi: Giuseppe la molla in diretta ma poi le fa un regalo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nel corso della puntata del Grande Fratello di lunedì 13 novembre Giuseppe Garibaldi ha praticamente rotto con la Luzzi: “visti i continui litigi ho pensato di mettere un punto a tutto. La colpa è mia. Non sono in grado di soddisfare le sue intenzioni. Io voglio essere me stesso, se mi resta tempo vorrei godermi la casa“.

Un regalo di compleanno niente male per Beatrice, anche se poi il ragazzo ha continuato a parlarle anche dopo, tanto che lei gli ha detto: “Cioè, mo adesso che mi hai lasciato mi stai appresso? Non ho capito come funziona il tuo cervello…”

“Stai tranquilla che ti lascio, non ti parlo più…”, ha risposto Giuseppe.

E Paolo ha parlato di un altro regalo di compleanno al quale aveva pensato Garibaldi: “Sai cosa mi ha detto? ‘Come regalo di prima mattina le sbuccio l’ananas… Le faccio trovare l’ananas a letto‘”.

Beatrice ha risposto ironicamente: “Oh mio dio, penso che è la cosa più romantica che io abbia mai sentito in vita mia… Sono tutta un fuoco!”

Anche Alfonso Signorini fa un particolare regalo di compleanno a Beatrice: non era mai accaduto prima

Ad ogni modo, quello di Giuseppe non è l’unico regalo di compleanno di Beatrice che, ieri sera, durante la puntata, ha ricevuto una maglietta inviatale dai suoi figli, oltre ad una bellissima lettera della mamma.

Ma non solo: Anita finalmente non è più immune e Beatrice ha potuto nominarla. Tanto è vero che ha detto: “Nomino Anita finalmente perché stavo aspettando da tanto questo momento“. E Alfonso Signorini ha risposto in un modo unico: “Guarda caso è arrivato come regalo per il tuo compleanno”.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy