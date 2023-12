Sembra che nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello Vip sia esploso il “tortellino gate”, legato a una gaffe di Beatrice Luzzi. Cos’è successo?

Beatrice Luzzi è tra le protagoniste indiscusse di questo Grande Fratello 2023. Tanto amata ma anche tanto criticata. Possiamo dire che l’attrice abbia attirato comunque un’attenzione smisurata da parte del pubblico di canale 5. Proprio negli ultimi giorni le era toccato uscire dalla casa. In molti si erano chiesti il motivo.

Ma più di tutto, tanti spettatori avevano invocato il suo ritorno nella casa. Che è poi avvenuto nel corso dell’ultima puntata del programma. C’è da dire che ogni sua mossa è spesso sotto i riflettori. Non solo della casa più spiata d’Italia ma anche dei social. Su Twitter in particolare si è scatenata una polemica nelle ultime ore.

Il “tortellino gate” scoppiato nella casa più spiata d’Italia

Pare infatti che la Luzzi abbia commesso una gaffe. Ma di quale gaffe di tratta? Scopriamolo insieme.

Ieri sera i coinquilini erano intenti a cenare. Stavano imbandendo la tavola per la cena. Dopo qualche minuto Rosy Chin avrebbe avvisato i coinquilini di mettersi a sedere a tavola. A quel punto i fan avrebbero notato un dettaglio alquanto strano.

Infatti nei video diffusi sulla piattaforma X Beatrice Luzzi avrebbe chiesto informazioni sui tortellini. “Ma questi sono tortellini preparati, no? Cioè già pronti?”. In quel momento è arrivata la “stranezza” notata dai fan. Difatti si vede Rosy Chin mimare qualcosa con la bocca. E i più attenti hanno notato che la gieffina stava avvisando la Luzzi.

“Sponsor, attenta!”. Beatrice sembra aver colto subito la gaffe e si è corretta. “Che buoni questi tortellini!” ha esclamato. Alla fine Beatrice Luzzi si è messa a ridere, ma la regia pare abbia staccato l’inquadratura. Il momento ha fatto molto divertire il web, in quanto negli anni non è la prima volta che gli spettatori assistono a una scena di questo tipo.

A tal proposito un’altra gaffe commessa dalla donna è stata proprio poco tempo fa. Quando la Luzzi aveva parlato dei Mikado. E del fatto che non ne avrebbe mangiato mai uno in vita sua!. In ogni caso questa volta i fan non l’hanno presa bene. Il caso dei “tortellini sponsor” è stato citato più volte in molti post.

Alcuni fan sulla piattaforma X hanno detto la loro con i vari post. Ecco alcuni commenti a riguardo. “Sponsor dei tortellini! Hai visto che figura ti ha fatto fare, Beatrice? Vorrà dire che noi tutti abbiamo capito quanto fanno schifo quei tortellini. Non li compreremo mai!”.

“Bea: “Ma questi sono tortellini già preparati, pronti? Rosy: “Sponsor” Bea: “Ah … Buonissimi” È sempre lei!”. Oppure “Allucinante. Insultate Beatrice anche per i tortellini e per una cosa ironica!”. I commenti a riguardo si sprecano.

Ma soprattutto: c’è chi ha preso la faccenda con ironia e chi sottogamba. Anche in questo caso i punti di vista su Beatrice Luzzi sono diversi. C’era stato un momento di sereno dopo il ritorno della gieffina nel corso dell’ultima puntata. E tuttavia ora gli equilibri all’interno e all’esterno della casa si stanno ridistribuendo ancora. Staremo a vedere come andrà a finire questa faccenda dei tortellini sponsor!