Jessica Morlacchi fa una gaffe con il muro della casa del Grande Fratello: cosa ha combinato prima di entrare in confessionale.

Jessica Morlacchi, l’ex cantante dei Gazosa, è ormai definitivamente entrata nel cuore dei fan in questi primi giorni di Grande Fratello 18, ma non è esente da gaffe. La nuova edizione del reality show di Casa Mediaset l’ha già consegnata alla memorabilità del pubblico televisivo italiano grazie alle sue uscite, alle sue facce e alle sue risposte esilaranti alle discussioni e alle osservazioni dei coinquilini. Stavolta, però, a combinare qualcosa di totalmente imbarazzante è stata lei, a causa però soprattutto della nuova disposizione architettonica della casa più spiata d’Italia. Ma cosa avrà mai combinato Jessica prima di entrare in confessionale? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme!

Jessica Morlacchi: la gaffe con il muro del confessionale del Grande Fratello

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Al Grande Fratello, ad un certo punto, Jessica Morlacchi ha commesso una gaffe quando ha provato ad entrare in confessionale.

La cantante si è accinta ad entrare oltre la tenda ma, prima, ha cercato di chiudersi dietro la porta. Tuttavia, invece di notare la maniglia, ha tentato di spostare il portale bianco d’ingresso.

Con tutta la sua forza ha provato a spingerlo verso l’interno, prima di accorgersi che la porta, in realtà, era un’altra.

Lì è scoppiata a ridere, dicendo: “No vabbè, stavo a sposta’ il muro!”

La colpa, diciamolo, non è tutta sua quanto piuttosto della conformazione architettonica della casa.

Quel che è certo è che il momento ha fatto scatenare l’ilarità dei fan. Tra un “Ahahaaha visto, questa è fuori di testa ahahaaha” e un “Dopo questo Jessica non ha bisogno nemmeno di un fandom. Fuori categoria“, la sua memorabilità è già alle stelle!

‘Sei un para…’, Jessica senza peli sulla lingua con Lorenzo

Se Sheila la conosciamo già, non conosciamo così bene Lorenzo, che però sembra essere già stato inquadrato da Jessica Morlacchi.

I due erano in sauna insieme e la cantante gli ha detto: “Sei furbetto, hai l’occhio furbetto. Sei un espansivo, brillante, sei parac..o. Se ti vedessi in un villaggio penserei ‘questo se le tr…a tutte‘“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy