Giuseppe Garibaldi fa delle affermazioni omofobe che offendono profondamente la comunità gay. Varrese tenta di fermarlo ma la situazione degenera.

Va in scena un nuovo momento di polemiche sul Grande Fratello a causa di alcune frasi non proprio felici rivolte da Giuseppe Garibaldi nei confronti dei membri della comunità gay. Le sue parole, dai tratti inaccettabili, non sono piaciute praticamente a nessuno. E anche all’interno della stessa casa, Massimiliano Varrese ha provato – senza successo – a far correggere il tiro al coinquilino calabrese finendo però solo per peggiorare le cose, dato che le affermazioni omofobe di Giuseppe non si sono certo fermate. Cosa succederà adesso? Verranno presi provvedimenti nei suoi confronti?

Grande Fratello: le affermazioni di Giuseppe Garibaldi sui gay

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Parlando con Fiordaliso e Massimiliano Varrese al Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi si è lasciato sfuggire delle affermazioni bruttissime sui membri della comunità gay.

Giuseppe ha detto: “Già che li accetto ho fatto un enorme passo, che per me è una cosa normale“. Varrese ha tentato di fermarlo, dicendo: “Prima di aprire la bocca rifletti bene“. E Garibaldi ha continuato: “Ora è normale che ci siano anche loro, mentre una volta…”

Parole, le sue, che non sono affatto piaciute al popolo dei telespettatori, tanto che in molti hanno cominciato a chiedere provvedimenti nei confronti di Garibaldi, che già in passato aveva fatto affermazioni simili.

Anche se, ad onor di cronaca, in passato aveva detto anche parole concilianti sull’argomento: “Nelle mie zone era una roba vista male essere amici di un ragazzo omosessuale. Nel mio paese non ci sono ragazzi gay, o almeno non dichiarati. Però voglio dire che adesso la mentalità sta cambiando anche al sud. Tutti i giovani viaggiano, tornano, vedono le cose in maniera diversa, si approcciano con nuovi modi e capiscono. Magari la mentalità più vecchia scompare. Anche i genitori vedendo i figli che cambiano poi si adattano“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy