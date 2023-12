Beatrice Luzzi colpisce ancora. Questa volta sembra che abbia dato una stoccata alla produzione del Grande Fratello 23.

Beatrice Luzzi pochi minuti fa si è resa protagonista di alcune dichiarazioni che hanno lasciato perplessi i telespettatori. Dichiarazioni che alcuni hanno addirittura interpretato come un attacco alla produzione del reality. Non solo lei: anche Marco Maddaloni non si è risparmiato a riguardo. Ma iniziamo dal principio.

Le dichiarazioni di Beatrice Luzzi che hanno lasciato perplessi i fan: “Io quelle cose non le faccio!”

Dopo pranzo i gieffini hanno deciso di intrattenersi in giardino. In particolare, parliamo di Beatrice Luzzi, Maddaloni, Greta Rossetti e Paolo Masella. A quel punto sarebbero usciti argomenti “scottanti” riguardo le prossime puntate. E soprattutto riguardo alcune previsioni che i concorrenti avrebbero tirato fuori dal nulla.

I telespettatori sono rimasti allibiti. Hanno interpretato alcune parole come un vero e proprio attacco agli autori. Vediamo nel dettaglio cos’è accaduto nella casa più spiata d’Italia. Poco fa c’è stato un confronto che ha visto protagonisti Marco Maddaloni e Beatrice Luzzi.

Il tutto sotto lo sguardo di una freddolosa Greta Rossetti avvolta in una coperta fuori in giardino. Maddaloni e la Luzzi si sono lasciati andare a previsioni su quando sarà la prossima puntata del Grande Fratello.

Allora Beatrice Luzzi ha esclamato: “Spero che non sia di lunedì! In genere il lunedì ti fanno fare sempre i balletti perché al pubblico piace così. Ma io queste cose non le faccio. La verità è che ogni volta cambia il pubblico e bisogna adeguarsi. E’ varietà. Ma io odio quelle cose. I balletti proprio no”.

Le previsioni di Beatrice Luzzi e Marco Maddaloni sulla sorte di Federico al Grande Fratello 2023

A quel punto è intervenuta anche Greta Rossetti. Ha cercato di cambiare repentinamente argomento. “Ma allora Federico?” ha chiesto. “Non ti preoccupare di Federico” ha risposto subito Maddaloni “Io cercavo di parlarvi di Federico già ieri sera, ma poi mi sono trattenuto… Sembrava una cosa losca”.

Beatrice ha rassicurato la Rossetti: “Federico sarà sicuramente preferito”. Ennesima frase enigmatica che ha lasciato spiazzato il pubblico. Non è la prima volta che alcune dichiarazioni del genere vengono notate dal pubblico a casa.

Già in altre occasioni i fans della trasmissione avevano mostrato un’attenzione particolare. A cosa? Alle dichiarazioni dei concorrenti della casa. In particolare a quelle di Beatrice Luzzi. L’attrice infatti ultimamente sta facendo molto parlare di sé.

Attira sia simpatie che antipatie tra il pubblico. È sì molto amata ma su di lei alcune volte piovono fiumi di critiche per via di alcune uscite decisamente “bizzarre”. Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime puntate!