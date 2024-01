Gli spettatori si sono accorti di come le due ragazze stiano violando il regolamento, cercando di parlare senza essere captate dai microfoni

Alcuni utenti sui social si sono accorti che Perla Vatiero e Greta Rossetti stanno parlando in codice all’interno della casa del Grande Fratello.

I nomi in codice inventati da Perla e Greta per parlare degli altri concorrenti

Nello specifico, userebbero “Verona” per parlare di Vittorio e “Savona” per riferirsi a Sergio, ma non solo. Le due sarebbero state anche pizzicate mentre spostano il microfono nella stanza della lavanderia per parlare indisturbate. In un video che circola sui social, infatti, entrambe vengono riprese dalla produzione che segnala immediatamente alle due di sistemare il microfono.

Nella scorsa edizione accadde un episodio simile: Micol Incorvaia e Oriana Marzoli avevano trovato un modo per eludere i microfoni. Come? Infilandosi nell’armadio a muro per parlare senza essere sentite da nessuno…

E adesso in tanti si chiedono: dopo tutti questi atteggiamenti perpetrati, verranno presi provvedimenti verso Perla e Greta, che hanno deciso deliberatamente di infrangere le regole del Grande Fratello?

Greta e Perla mettono in cattiva luce gli autori del Grande Fratello? C’entra Mirko e quella richiesta fatta in confessionale dagli autori

Come se non bastasse, Greta e Perla si sono confrontate sulla loro situazione e su quella di Mirko, e del triangolo che si è formato in queste settimane rispetto alla loro situazione, e come questa sia l’unica dinamica di interesse della produzione.

Perla ha parlato della volontà degli autori di “creare una cosa senza senso, però va fatto. Va inserito nel blocco”. Greta le ha risposto: “Sarà sempre così allora. Capito cosa intendo?”. Le due, infatti, hanno anche notato che dei loro ex fidanzati, prima di Mirko, non è mai stato chiesto nulla, nemmeno in confessionale.

Nello specifico, Greta ha detto “Io parlo sempre di Pier, ma niente. È come se esistesse solo Mirko”. “Anche io parlo di Igor ma non mi hanno mai chiesto niente…” ha risposto Greta.

