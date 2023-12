Letizia insulta Beatrice: cosa è successo nella sera al Grande Fratello per via di una bottiglia di vino? Il gesto che ha scatenato tutto.

Al Grande Fratello è andato in scena un momento di tensione tra Beatrice Luzzi e Letizia Petris, con la prima che riesce a far andare di traverso la cena alla coinquilina e la seconda che la insulta pesantemente. Ma cosa sarà mai successo tra le due? Che cosa si saranno dette di tanto terribile?

LEGGI ANCHE:– Gf, Anita si è scritta la lettera di Natale da sola? La stranezza notata dagli utenti

Grande Fratello, Letizia insulta Beatrice a denti stretti (ma si sente benissimo)

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Poco prima di cenare, al Grande Fratello, mentre i concorrenti erano tutti seduti intorno al tavolo, Letizia Petris ha deciso di versare il vino a tutti. Arrivata a Beatrice Luzzi, però, l’attrice ha tentato di strapparle la bottiglia di mano per versarselo da sola.

“Ma lo sto facendo io, qual è il tuo problema?”, ha detto Letizia, ottenendo una risposta sussurrata da Beatrice che poi ha preso ad ignorarla.

Un momento che ha causato la replica della Petris, che ha risposto: “Io ti devo lasciare in pace? Volentieri, guarda. Da ora in poi. Sei insopportabile, mamma mia“.

“Tutto sulla mano“, si è lamentata poi Beatrice, non appena la ragazza si è allontanata.

Letizia ha replicato, dicendo: “Prego, guarda. Mi dispiace tantissimo di averti sporcato la mano mentre ti versavo il vino“. E poi ha aggiunto a denti stretti: “Nervosa… nevrotica!”. Due parole sussurrate, ma che si sono sentite benissimo.

Dopo un po’ ha anche detto a Varrese: “Ma infatti sbaglio io che ci provo. È un errore mio che provo sempre a capire, a riflettere“.

GF, Maddaloni lo dice alle spalle di Beatrice: l’accusa pesante che fa infuriare il pubblico

In tutto questo, anche Marco Maddaloni ha avuto da ridire su Beatrice Luzzi. Il suo riferimento è a quello che è successo alla vigilia di Natale, quando Garibaldi aveva dato un pugno al muro ferendosi alla mano dopo aver discusso proprio con Beatrice.

Maddaloni ha quindi parlato della cosa con la Vatiero e con lo stesso Garibaldi: “Posso dire una cosa, Perla? Sai perché non sto parlando proprio? Alla vigilia mi spesi tanto su questa cosa e lei lo sa perché ci spendemmo insieme. Ho fatto una figura di m… che non finisce più. Vuoi o non vuoi stava agitata, aveva bevuto… alla fine c’è chi lo regge di più e chi lo regge di meno, non è che abbiamo bevuto tanto“.

C’è chi quindi ora accusa Marco che ha parlato di una Beatrice su di giri o addirittura ubriaca, come a volerle addossare la colpa….

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy