Lite incredibile al Grande Fratello: Rosy Chin e Massimiliano Varrese arrivano ad uno scontro verbale che fa impazzire il pubblico. Scopri cosa è successo.

Va in scena quello che sembra essere una sorta di scontro a fuoco tra Massimiliano Varrese e Rosy Chin nella casa del Grande Fratello. Ma cosa avrà mai fatto scoccare la scintilla della lite tra i due? E come si sarà evoluto il loro per nulla pacifico scambio di opinioni?

Grande Fratello: scontro tra Massimiliano Varrese e Rosy Chin

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Massimiliano Varrese ha cominciato ad accusare Rosy Chin di essersela presa con Vittorio Menozzi: “Mi dà fastidio che Vittorio si mette a disposizione per fare gli gnocchetti e invece di sottolineare il fatto che cerca di farlo, si sottolinea che rallenta la resa, il timing…”

Rosy, sentendosi chiamata in causa, ha risposto per le rime: “Ma quante volte, quando si mette con la chitarra rompi anche tu le scatole che dà fastidio… e dici ‘ce la farà? Non ce la farà?’. Ma falla passare come scherzo e fattela una risata ogni tanto, ma dai. Quando ti fa comodo la risata la fai e quando non ti fa comodo non la fai più. Ma dai!”

E, quindi, Varrese ha puntato il dito: “Tu parlavi dietro Vittorio, dicendo che rallentava la cucina… è la verità! Invece di stimolare un ragazzo insicuro!”

Rosy però non si è placata, rispondendo: “Ma quando mai? Io le cose gliele dico in faccia! Ma stai scherzando? Ma vuoi passare per forza per il Sai Baba oggi? Ma cosa stai dicendo? Oh, guarda che c’hai Buddha davanti a te! Ti ribalto, è un attimo, eh?!”

Massimiliano ha provato quindi a ritrattare un po’: “Non sono piccolezze quelle che sto sottolineando, sono cose che fanno tutti. Poi ve la state prendendo sul personale. Abbassate la voce, perché poi esce che sono io quello che urla. Se voi vi sentite chiamate in causa uno a uno non è colpa mia. Io sto facendo un discorso generico“.

La lite tra Varrese e Rosy fa impazzire i coinquilini e il pubblico

Il discorso di Massimiliano, però, non ha convinto pienamente gli altri ragazzi. Letizia ha rincarato la dose, dicendo che “è facile toccare i punti deboli“. Mentre Giuseppe ha risposto: “sai perché Max sta rosicando? Perché Beatrice è uscita come preferita e lui no“. Praticamente, la casa è in rivolta contro di lui…

Anche perché tra il pubblico c’è chi fa notare che il suo discorso contro Rosy Chin è abbastanza campato in aria, dato che c’è chi davvero si comporta male nei suoi confronti. Tra un “No vabbè” e un “Ma Rosy come parla sembra un gangster alla faccia del Buddha“, anche i telespettatori sembrano aver preso posizione.

Ma Massimiliano Varrese non si è schierato solo contro Rosy Chin, ma anche contro Giuseppe Garibaldi, al quale ha detto: “Ti sei messo con Beatrice solo per usarla e stai giocando alla grande… Evviva gli aerei, evviva il pubblico… A te questo interessa Giuse…”

Qualcuno però si chiede se, oltre a Giuseppe, anche lo stesso Massimiliano non si sia riavvicinato a Beatrice per i consensi… E c’è ancora chi crede che, pur avendo ragione, è possibile che le sue reazioni contro Garibaldi e contro Rosy siano dovute al fatto che, in qualche modo, si stia sentendo tremare la terra sotto i piedi. Ora che è in una nomination “ricca” insieme ai vari Ciro, Giampiero, Giuseppe, Grecia, Letizia e Vittorio, quella di Varrese sarà solo paura di uscire?

