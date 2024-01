La reazione di Massimiliano Varrese di fronte a una richiesta di Monia La Ferrera è assolutamente scomposta: cosa nota il pubblico.

Il rapporto tra Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese al Grande Fratello sta diventando in qualche modo davvero insostenibile, dato che la donna sembra non riuscire più a sopportare l’atteggiamento dell’ex compagno. A tutto questo si aggiungono le reazioni talvolta estreme dell’attore e guru della casa, soprattutto una che nella serata di ieri ha fatto rimanere di sasso i telespettatori. Ma cosa avrà mai fatto di tanto terribile Varrese?

Grande Fratello: Massimiliano Varrese e quella reazione esagerata alla richiesta di Monia

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Ogni volta che Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera parlano al Grande Fratello, il loro confronto si trasforma in una discussione dai toni accesi.

I due, da ex compagni, battibeccano di continuo, tanto che lei più volte ha chiesto all’attore di starle lontano.

Nella serata di ieri, mentre Monia era accoccolata con Rosy a confidarsi con lei, Varrese è entrato. La Ferrera gli ha detto chiaramente: “Massimiliano vattene” e lui è andato via, reagendo però in una maniera che ha sconvolto i fan.

In pratica, Varrese ha sbattuto la porta in maniera così violenta da far tremare anche le telecamere. Tanto che le reazioni del pubblico non sono mancate.

I commenti dei telespettatori di fronte alla reazione violenta di Varrese

Tra un “Ricoveratelo” e un “Questo è veramente fuori“, di fronte alle lacrime di Monia c’è chi ha detto: “basta non è più possibile tutelare per l’ennesima volta un soggetto che ti riduce così“.

Verranno presi provvedimenti nei confronti di Massimiliano? Il Grande Fratello interverrà? La sua reazione scomposta alla richiesta di Monia farà sì che la produzione decida di entrare in scena per frenare gli atteggiamenti di Varrese?

