Al Grande Fratello Anita fa una gaffe sull’ombelico di Grecia Colmenares: le sue parole fanno scatenare i commenti dei telespettatori.

Al Grande Fratello va in onda una gaffe di Anita Olivieri che ne dice una veramente grossa a tema ombelico. La concorrente del reality show di Casa Mediaset, infatti, si è lasciata sfuggire un errore davvero particolare, che nessuno si aspettava potesse mai fare. Ad intervenire immediatamente per correggerla è stata Grecia Colmenares, le cui parole però sono stati praticamente ignorate da Anita. Ma quindi? Cosa avrà mai detto di terribile la Olivieri? Andiamo a scoprirlo insieme.

Anita: la gaffe sull’ombelico in diretta al Grande Fratello

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Mentre giocava a carte con Giuseppe, Anita ha guardato l’ombelico di Grecia Colmenares e ha detto: “Io volevo l’ombelico così, non come ce l’ho io, mia mamma me l’ha tagliato male“.

La concorrente venezuelana l’ha subito corretta, rispondendo: “Non è la mamma che lo fa, sono i medici“. Ma la gaffe di Anita c’era già stata e non ha tardato a far scatenare i commenti dei telespettatori.

Basta infatti farsi un giro su X per scoprire quello che dice il pubblico del GF sulla questione. Tra un “No, io boh. Ma persone più decenti in giro non ce stavano?” e un “ma siamo a ‘sti livelli? Ma che cosa ho appena sentito?” c’è chi fa notare “ma nemmeno alle elementari, altro che lauree. Ma chi li ha fatti i casting di questo gf?”

Qualcuno la butta sul ridere, scrivendo: “Ma con i denti l’ha tagliato mentre partoriva da sola nella giungla?”

E qualcun altro sembra rassegnato: “A prescindere dalla laurea, sono cose che si sanno.. Non c’è bisogno di aver studiato“.

Non manca però chi interviene in sua difesa, scrivendo addirittura: “a me lei non piace però raga anche a me lo ha tagliato mio padre … (male oltretutto)“.

La verità sulle parole di Anita: forse non ha tutti i torti

In effetti, se è vero che a pinzare il cordone ombelicale è il personale ostetrico e/o i medici in sala operatoria, spesso il taglio vero e proprio viene effettuato dal papà del bambino che assiste al parto, qualora lo desideri.

Inoltre, spesso, nei primi giorni di vita del bambino che il moncone di cordone caschi, sono generalmente i genitori a curare la ferita. Normalmente il moncone ombelicale cade nel giro di una-due settimane e a quel punto è la mamma a rimuoverlo.

Non sarà un vero e proprio taglio come dice Anita, ma tutti i torti forse non li ha.

