Paolo Masella fa una previsione sulla puntata del Grande Fratello di stasera: anticipazione o capacità di preveggenza?

Il Grande Fratello con i suoi scandali continua a far breccia nelle conversazioni web dei telespettatori, e questa volta il protagonista è Paolo Masella, che sembra aver suscitato un certo interesse grazie a una singolare affermazione che si è lasciato sfuggire nel corso del programma… qualcuno addirittura gli ha dato del veggente. Ma cosa avrà detto mai Paolo?

Grande Fratello: Paolo Masella ha le anticipazioni di stasera? Cosa ha previsto

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Al Grande Fratello fa discutere una frase di Paolo Masella che, a quanto pare, è diventato un veggente….

Parlando del padre con Marco Maddaloni ha detto: “Ma se lui me viene qua… domani… e mi dice una cosa che non mi ha detto per vent’anni“.

In molti hanno cominciato a chiedersi come abbia fatto il concorrente a sapere in anticipo che nella puntata di lunedì avrà il padre come ospite a sorpresa. “Inutile chiederselo, ormai siamo al circo“, ha scritto una persona. Che aggiunge: “Glielo avranno detto gli autori ovviamente“.

Le previsioni di Anita sul GF: la concorrente fa la scaletta della puntata

E qualcun altro fa notare che non solo Paolo Masella, ma anche Anita Olivieri ha avuto qualche anticipazione sulla puntata: “Anita ovviamente prima ha detto che ci sarà la linea della vita di Paolo, lei sa sempre tutto in anticipo“.

Anzi, qualcun altro è riuscito addirittura a ricostruire la scaletta della prossima puntata dalle parole della Olivieri. A quanto pare, si comincia con Perla e Mirko, poi linea della vita di Paolo, poi sorpresa per Stefano e Sergio, poi qualche clip da giochi e feste e, infine, la questione Alessio e Simona. Non ci resta che attendere stasera per scoprirlo!

