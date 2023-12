L’attacco dell’influencer Gessica Notaro contro Massimiliano Varrese al Grande Fratello 2023: “Non sottovalutate il problema. Si vedono dei chiari segnali di una personalità problematica. Fate qualcosa e in fretta”.

Gessica Notaro interviene sulla situazione Varrese-Luzzi. Rompe il silenzio schierandosi dalla parte di Beatrice Luzzi. L’influencer in un primo momento ammette di intervenire perché ha i direct invasi di richieste sul caso. Vista la sua credibilità sul tema le persone le chiedono cosa ne pensa. “Vi dico la verità mi trovo un po’ in difficoltà. Conosco Massimiliano Varrese e l’ho sempre stimato come artista. Quindi sono oggettiva. Ma per me è ancora più difficile dovermi esprimere contro di lui.” dice Gessica Notaro. Continua dicendo che certi atteggiamenti sono diventati insopportabili. Soprattutto per il periodo storico che stiamo vivendo di femminicidi.

“Secondo voi è normale far andare in onda questa persona?” continua. Il tutto dichiarato in un intervento mediatico che é ora virale sui social. In qualche modo l’influencer difende anche la sua categoria. Muove un attacco contro il Grande Fratello stesso. “Volevate fare pulizia, sì. Ma la pulizia di cosa? Solo per aver lasciato a casa degli influencer? È veramente deplorevole”. Parole che vedono la Notaro incolpare la produzione del reality. A detta sua Varrese avrebbe la possibilità di attaccare la coinquilina con frasi violente. Quella dell’influencer è una vera e propria denuncia sui social.

“Un esempio? Beatrice parlava e lui faceva i balletti. Credo si stia sottovalutando la questione. E poi le vittime sono portate a giustificare perché sembrano cose non troppo gravi. Addirittura ci si ride su. Ma é sbagliato e si alza sempre più la asticella”. L’opinione della Notaro è netta. Ma quella del pubblico di Grande fratello 2023 si divide. C’è chi è a favore di Varrese e chi invoca la sua squalifica dal gioco. “Certe condotte non sono da giustificare e non sono normali” prosegue Gessica.

“Gli si é data persino l’immunità dalla nomination. Quindi si è rinforzata positivamente una condotta sbagliata. Abbiamo visto tutti quanti quello che sta succedendo. Prima anche nei confronti di Heidi. Mi domando come mai il padre l’abbia portata via(?) e non sia intervenuta la produzione. Anche in quel caso non andava bene. Okay, ci saranno stati dei motivi. Ma non possiamo accettare alcune cose. Tanto più in tempi come questi. Non sto paragonando queste cose ai femminicidi.” ci tiene a specificare.

“Nessuno sta dicendo che Varrese sia un violento fisicamente. Non sto dicendo nemmeno che possa commettere reati. Però vi dico che quando si parla di campanelli d’allarme per un certo profilo psicologico… ecco, sono proprio questi. Comportamenti gravi. Per me è ancora più gravi. Anche se sono certa sia stato fatto tutto nella più totale buona fede, per riderci su. Abbiamo visto anche quella brutta scena in studio” Gessica è molto lucida in quello che dice. Ci tiene a essere diretta con i suoi followers.

“Vi dico semplicemente quello che penso. Io stimo molto Cesara. Penso solo che abbia sottovalutato la questione. Perché purtroppo quando non hai esperienza su certe tematiche sembra tutto molto normale. Ed è per questo che tutti quanti poi giustificano certi atteggiamenti”. L’influencer dice anche che Iei non è nessuno per dire “mandatelo via”. Però si poteva approfittare della situazione per rieducare una persona. Per farle capire che certe condotte non sono da giustificare.

Invece c’è un’altra cosa che ha colpito Gessica Notaro. Il fatto che si sia premiato Varrese. “Mi dispiace per Max. Ma questa volta il suo errore è troppo grande” ammette. Fino all’ultimo la Notaro aveva pensavo e speravo di non dover intervenire. Però poi si è sentita in dovere di farlo. Visto il suo passato non ha potuto soprassedere. In realtà dall’universo femminile in molte protestano. Chiedono a gran voce un intervento da parte della produzione.

Oltretutto non sono passate inosservate anche delle frasi che Anita Olivieri avrebbe detto con Varrese. Lui riferisce che la Luzzi stia ricominciando a manipolare il Garibaldi. Ecco che Anita controbatte con una frase molto forte. “Ma che scassaminchia sta donna” dice. Per poi aggiungere, dopo poco: “Beatrice non sta bene. È demenziale”. Staremo a vedere se durante la prossima puntata si ritornerà sull’argomento.