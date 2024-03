Perla Vatiero commette una gaffe terribile al Grande Fratello parlando di una ‘foca’: Beatrice e i telespettatori la prendono in giro.

Gaffe assurda nella casa del Grande Fratello da parte di Perla Vatiero che parla di una ipotetica “foca” comparsa nel corso della sua permanenza nel reality show di casa Mediaset. A farle notare di aver commesso un errore è stata Beatrice Luzzi, che non è riuscita proprio a trattenersi. La cosa peggiore, però, è che sul web sono veramente in tanti a prendere in giro la concorrente ex Temptation Island per colpa di questa terribile “foca” di cui tutti parlavano. Ma cosa è successo davvero al Grande Fratello? Da dove arriva questa “foca” nominata dalla Vatiero e per quale motivo si è trattata di una gaffe? E perché adesso si stanno tutti accanendo su Perla? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme…

GF: Perla e la gaffe sulla foca. Cosa è successo al Grande Fratello

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Al Grande Fratello, Perla Vatiero parlava con Greta, Sergio e Beatrice e ha detto: “ho mangiato troppo, mi sono proprio fatta prendere dalla foca…”

E Beatrice, senza trattenersi, ha risposto: “Sì, foca? Chi è la foca? ‘Dalla foga’!“

Perla ha continuato: “Per dire, dalla voglia, accanita di mangiare…”

E Beatrice ha risposto ancora, ironicamente stavolta: “Dalla foca?”, facendo scoppiare tutti a ridere.

Bea ha poi rincarato la dose a tavola. Tutto è partito con Sergio che ha preso in giro Greta: “È aumentato il quantitativo di cibo nel piatto com’è possibile? Il pellicano deve fare la traversata atlantica“.

Greta ha risposto: “Quando tu surferai io farò la balena spiaggiata“. E Beatrice: “Lei si trasformerà in un pinguino. Pinguinerà e poi arriverà la foca di Perla“.

Inutile dire che si è anche scatenata una certa ironia da parte dei telespettatori. Tra un “Bea e Sergio si chiedono se queste siamo davvero andate a scuola” e un “La distruzione dell’italiano” c’è chi dice “Oddio l’ho ascoltato 50 volte e sto morendo dal ridere“.

‘Ma che lo hanno visto secondo te?’, Rosy e il calendarietto nascosto: Beatrice la smaschera davanti a tutti

Durante l’ospitata di Dado al Grande Fratello, il comico ha detto: “Ma state a fa il conto dei giorni? C’è qualcuno che fa le tacchette come in carcere?”

Beatrice ha risposto: “Sì, Rosy. Vai a prendere il calendarietto…”

La Chin ha risposto, imbarazzata: “Ma non ce l’ho….”. E Bea: “Ma che, non lo hanno visto secondo te? Ma sì, ce l’hai, portaglielo“.

E Dado, ironizzando, ha chiuso il discorso: “Vabbè non se po’ vede, sarebbe stato carino un frigorifero scheggiato. Ogni giorno una tacchetta in più“.

