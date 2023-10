Letizia Petris nega una piadina a Grecia Colmenares e fa scatenare il caos al Grande Fratello: cosa è successo ieri sera.

Succede di tutto al Grande Fratello, specie per colpa di Letizia Petris, che si è resa protagonista di un gestaccio nei confronti di Grecia Colmenares durante la cena di ieri sera. La fotografa ha infatti negato una piadina all’attrice venezuelana, facendo scatenare i commenti dei social.

LEGGI ANCHE:– GF, la Petris e la lettera del fidanzato: gli utenti notano un dettaglio su quel foglio

Letizia nega la piadina a Grecia: caos al Grande Fratello

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante la cena di ieri sera, al Grande Fratello, Letizia e Rosy si stavano preparando delle piadine. Grecia è arrivata chiedendone una e la Petris ha risposto con un “Non ce ne sono più” che ha mandato su tutte le furie l’attrice, che aveva proprio il desiderio della wrap romagnola… A risolvere la situazione è arrivata Beatrice, che ha scovato una piadina da qualche parte, offrendola alla Colmenares e calmando gli animi…

Nel frattempo, sui social, è partito il vortice dei commenti contro Letizia (e a favore di Grecia).

“Letizia pessima come Rosy, Fiordaliso, Anita, Paolo, Ciro… zero umiltà. VERGOGNA!!!!”, ha scritto una persona. E un’altra fa eco: “Cominciano ad esagerare con la questione cibo nei confronti di Grecia. Poi per fortuna che arriva Bea e dice che le piadine ci sono ancora. TIÉ“.

E ancora: “Ma Letizia Paolo Rosy come si permettono di gestire il cibo che dovrebbe essere di tutti!”

E c’è chi nota che la situazione non è nemmeno nuova: “Oggi con la piadina, ieri col prosciutto che il b…..o dava a chi voleva lui, ma non a Greçia. In più le ha detto di andare fuori“.

GF, la folle ricetta di Grecia Colmenares, Signorini esterrefatto dopo averla sentita

Nel frattempo, sui social, è rimbalzata una ricetta “alternativa” di Grecia, dopo che nell’ultima puntata Marco aveva notato che la Colmenares “mangia gli spaghetti con lo yogurt“.

La notizia, durante la puntata del 2 ottobre scorso, ha colpito Alfonso Signorini, che ha commentato: “Ma lo fai anche a casa, Grecia? Qual è la cosa più strana che cucini?”.

“Signorini, il problema è che io faccio come un miscuglio. Non so, preparo una pasta e ci metto mela, frutta. Te lo giuro, anche con la banana. Mi piace mischiare“, ha risposto lei.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy