Come ha fatto una sola singola frase di Massimiliano Varrese sull’uscita temporanea di Beatrice Luzzi dal GF a scatenare la polemica sui social?

L’uscita temporanea di Beatrice Luzzi dalla casa del Grande Fratello sta facendo discutere non poco sia i telespettatori che i coinquilini dell’attrice: a scatenare la polemica è ovviamente Massimiliano Varrese che ha commentato la situazione in una maniera che non è affatto piaciuta ai fan del reality show di casa Medaiset. Ma cosa starà mai succedendo?

LEGGI ANCHE:– GF, ‘una sceneggiata finta’: il retroscena rivelato da Massimiliano Varrese

GF, scoppia la polemica: cosa ha detto Varrese su Beatrice Luzzi

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Beatrice Luzzi ha momentaneamente abbandonato la casa del Grande Fratello per motivi personali, probabilmente per un problema di salute del papà. Fin qui tutto estremamente comprensibile.

Massimiliano Varrese, però, dall’interno della casa ha detto che la Luzzi sta perdendo consensi da quando è fuori: una frase che non è piaciuta ai telespettatori, che hanno subito fatto partire la polemica.

In molti infatti hanno cominciato a commentare in malo modo le parole del Guru del reality, tra un “Io personalmente non guardo la diretta da quando è uscita e su X vedo solo tweet su Bea” e un “ma come glielo spieghiamo che quella donna ha unito tutti i fandom e siamo tutti in ansia per il suo rientro?”. C’è chi chiosa: “Chi glielo dice a Massimiliano che la rossa monopolizza i social anche senza essere in casa?”

Qualcuno invece lo attacca: “Il guru che dice che Bea stando fuori perderà consensi, io penso che lui dovrebbe più preoccuparsi del tempo che lui trascorre dentro, dato che più giorni passano e più perde dignità“. E c’è chi aggiunge: “Varrese è sempre più convinto dal suo EGO SMISURATO“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy