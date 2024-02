Rosy Chin si lancia in un’imitazione di Simona Tagli che non piace ai telespettatori del Grande Fratello. Cosa è successo?

Fa discutere l’imitazione di Simona Tagli portata in scena da Rosy Chin durante l’ultima puntata del Grande Fratello. Nel corso del serale del reality show di casa Mediaset, infatti, la chef si è lanciata in una caricatura esagerata della showgirl e conduttrice televisiva, esagerandone i movimenti e gli atteggiamenti. Nonostante le risate di Alfonso Signorini e gli applausi – in verità un po’ amari – della stessa Simona, i telespettatori non sembrano aver apprezzato quel momento, tanto da essersi scatenati nei commenti su X. Ma cosa c’era di tanto terribile in quell’imitazione di Rosy? Per quale motivo ora sono in tanti ad attaccare la cuoca della casa più spiata d’Italia?

GF: l’imitazione di Simona Tagli fatta da Rosy Chin fa discutere

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante la puntata del Grande Fratello di lunedì, Rosy Chin si è lanciata in una imitazione di Simona Tagli, una dei nuovi concorrenti del Grande Fratello.

La chef si è lasciata andare ad una caricatura in cui esagerava i movimenti sensuali e le curve della showgirl, esasperandone gli atteggiamenti mentre Alfonso Signorini rideva tantissimo.

“Ancora, bis, brava“, ha risposto applaudendo Simona che, però, fino a quel momento l’aveva osservata abbastanza allibita.

Nel frattempo, sui social, in molti hanno attaccato Rosy per quella imitazione, giudicata troppo esagerata.

Si comincia con un “ho visto l’ennesimo episodio di bullismo se devo dire tutta mi sono vergognata troppo ridicola“. E poi: “Nella satira mal riuscita di Rosy, apprezzata solo dalla risata sguaiata di Anita e dalla inconsistenza umana e professionale di Signorini, la cuoca ha raggiunto un così basso livello di stile (lei sensibile quando una donna attacca un’altra donna) da farla vergognare come madre“.

E ancora: “Hai visto una donna che si è ridicolizzata pubblicizzando la forza e l’intelligenza di un’altra donna“. Oppure: “Tristezza in assoluto, la bassezza umana dopo un discorso contro il bullismo, prendere in giro una persona in diretta non è stato per niente divertente. Equilibrio nella casa zero“.

E c’è chi sentenzia: “Questo Grande Fratello è Una catastrofe. Sempre peggio“.

