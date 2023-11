Grande Fratello: Rosy Chin sferra un calcio sotto il tavolo per zittire Fiordaliso. Per quale motivo lo avrà fatto? La reazione della cantante.

Al Grande Fratello è andato in onda un bellissimo momento tra Rosy Chin e Marina Fiordaliso, specie nel momento in cui la cantante ha lanciato una frecciatina velenosa nei confronti di un’altra concorrente del reality show di casa Mediaset… Ma come avrà mai reagito Rosy? E cosa aveva detto Fiordaliso per scatenare la sua reazione?

Rosy Chin e quel calcio sotto il tavolo a Fiordaliso: ecco il perché

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Al Grande Fratello, Fiordaliso, Giselda Torresan e Rosy Chin erano a tavola a chiacchierare quando è andato in scena un momento che ha catturato l’attenzione del pubblico…

Giselda si lamentava di Angelica, dicendo: “Non mi ha mai aiutato, stavolta è stata la prima volta“. E Fiordaliso ha risposto: “Non ti ha aiutato mai? Ma allora diciamole queste cose, che lei fa solo da mangiare per se stessa e basta“.

In quel momento Rosy ha fatto un sussulto sulla sedia, rifilando un calcio sotto il tavolo alla cantante. Calcio che Fiordaliso ha mal sopportato, tanto da dirle: “Ahia, perché mi fai male?”. Il bello è che glielo ha detto con il sorriso sulle labbra…

Qual è il motivo del calcione di Rosy Chin?

Insomma, quel che è certo è che Rosy è parsa piuttosto infastidita dal fatto che Giselda e Marina abbiano parlato male di Angelica e il calcione sotto il tavolo era essenzialmente per zittire Fiordaliso…

Sarà stata una mossa per provare a difendere la Baraldi in vista di quello che avverà stasera in puntata? Sapremo infatti chi si salverà tra Alex Schwazer, Beatrice Luzzi e le stesse Marina Fiordaliso e Giselda Torresan… ma al contempo si rischia che qualcun altro finisca nella prossima nomination…

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy