Durante una chiacchierata in giardino, Stefano Miele asserisce di conoscere l’orientamento sessuale di un artista italiano

Stefano Miele, concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello, ha rivelato alcune informazioni sulla presunta omosessualità di Mahmood.

Le parole di Stefano Miele sull’orientamento sessuale del cantante Mahmood

Stefano è diventato un nome noto attraverso la sua linea di moda denominata Haus of Honey e adesso grazie alla sua partecipazione al reality più famoso d’Italia. Durante una conversazione con Beatrice Luzzi e Fiordaliso riguardo Mahmood, Stefano ha dichiarato in modo diretto che il cantante è gay, senza che Mahmood stesso abbia mai fatto coming out pubblicamente.

Riferendosi al cantante, Fiordaliso ha chiesto: “Lui è egiziano forse? Algerino? La mamma è della Sardegna? Lui è stato fidanzato con Elodie, o dico una cosa falsa?“ e la risposta di Stefano Miele è stata: “No, lui è gay”. Questa indiscrezione ha suscitato reazioni contrastanti sui social media, considerando soprattutto le dichiarazioni pubbliche del diretto interessato rispetto alla sua vita privata.

Mahmood è gay? La sua geniale risposta mette a tacere le voci sulla sua vita privata

Mahmood aveva precedentemente dichiarato in alcune interviste tra il 2019 e il 2021 di non voler rispondere a domande sulla sua sessualità, sottolineando l’irrilevanza di distinguere tra eterosessualità e omosessualità nella sua generazione.

Nome d’arte di Alessandro Mahmoud, l’artista è diventato particolarmente noto dopo aver vinto il Festival di Sanremo nel 2019 con la canzone “Soldi“. Il suo stile musicale è caratterizzato da influenze pop, R&B e trap, e la sua presenza sulla scena musicale italiana è tutt’oggi molto apprezzata.

Mahmood in passato aveva espresso proprio il suo dissenso riguardo al concetto di coming out, considerandolo un passo indietro, poiché ritiene che la sua generazione non debba fare distinzioni basate sull’orientamento sessuale.

“Io non ho mai detto di essere gay […] Sono fidanzato, ma troverei poco educata la domanda se ho una fidanzata o un fidanzato. Specificare significa già creare una distinzione” aveva dichiarato.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy