Al compleanno di Alfonso Signorini è successo qualcosa di incredibile tra Oriana Marzoli ed Elenoire Ferruzzi: una lite che nessuno si aspettava

Alfonso Signorini ha organizzato una festa per il suo compleanno, invitando molti ex concorrenti del GF Vip, tra i quali non potevano mancare Elenoire Ferruzzi e Oriana Marzoli. Peccato che tra le due sia andato in scena un momento assai poco edificante che le ha viste protagoniste. Una catfight in diretta Instagram, subito online sui canali social di Giacomo Urtis e di Matteo Diamante. Ma cosa si saranno dette le due ex concorrenti?

La lite tra Oriana Marzoli ed Elenoire Ferruzzi al compleanno di Alfonso Signorini

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Come abbiamo detto, durante la festa del compleanno di Alfonso Signorini, Giacomo Urtis e Matteo Diamante stavano facendo delle dirette, ciascuno sul proprio canale social. Ed è stato proprio da lì che in tanti hanno potuto vedere ciò che è successo tra Oriana ed Elenoire.

Durante il taglio della torta, le due hanno cominciato a litigare tra loro e, tra le parole che si sono sentite chiaramente c’è stato un “Amore, tu mi leccavi il sed..e fino a due giorni fa” pronunciato da Oriana. Parole alle quali Elenoire ha risposto con un “Ma chi ti ha mai cag..a?” e anche un “Oh bebe, non mi urlare perché io urlo più forte di te“.

Il motivo, a quanto pare, sarebbe stato il fatto che, al momento del taglio, Oriana volesse passare avanti, ottenendo in risposta da Elenoire un netto “dove ca..o vuoi andare che sei una nana?” che avrebbe scatenato la lite, imbarazzando non poco il buon Signorini.

E’ successo tra Antonino e Giaele sempre durante la festa di Alfonso Signorini: quel gesto molto intimo tra i due

Nella diretta, ad ogni modo, in molti hanno notato anche altro. In particolare, guardando quello che è stato pubblicato da Giacomo Urtis e da Matteo Diamante, c’è chi giura di aver visto Antonino flirtare con Giaele.

Tra i due ci sarebbe stato un gesto intimo, lui che gli toccava il naso. Altri dicono che non era Antonino, ma Andrea Maestrelli… Qualcuno poi dice che è tutto sbagliato e sì, c’era qualcuno accanto a Giaele, ma non sappiamo, ad ogni modo, di chi si trattava…

Quella che fosse Antonino è più una speranza di qualche fan romantico che una realtà? Sembra molto probabile.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy