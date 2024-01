Marco Maddaloni e quel gesto piccante nei confronti di Rosy Chin mentre sono insieme sul divano: cosa è successo al Grande Fratello?

Al Grande Fratello, ormai da qualche tempo, i telespettatori hanno cominciato a notare un certo trasporto tra Marco Maddaloni e Rosy Chin. Il judoka e la cuoca di origine cinese, rispettivamente sposati nella vita vera, potrebbero essere in qualche modo attratti l’uno dall’altra, sebbene tutte le mosse che hanno fatto in tal senso le abbiano fatte piuttosto timidamente. Ma cosa sarà mai successo al Grande Fratello tra i due? Andiamo a scoprire insieme il gesto piccante messo in atto da Marco.

Grande Fratello: Marco Maddaloni e il gesto piccante con Rosy Chin

Andiamo con ordine e andiamo dal principio. Quando Marco Maddaloni è entrato nella casa del Grande Fratello, Rosy Chin ha subito detto che ha portato “una ventata di ossigeno“.

Fin qui nulla di strano, anche perché il judoka ha ammesso di pensare che Rosy ci stesse provando con lui: “Però all’inizio non avevo capito che fossi sposata e avessi dei figli. Pensavo ‘ma questa che vuole? mi vuole rompere le scatole?’”.

Lei aveva reagito con un “Ma secondo te? Ma va”, che ha fatto da preludio alla nascita di un bel rapporto di amicizia tra i due. Almeno fino a quando i telespettatori non hanno notato un gesto piccante del judoka.

Mentre erano entrambi sul divano, Marco Maddaloni ha allungato la mano sulla coscia e la gamba di Rosy Chin, accarezzandola e solleticandola.

Un gesto un po’ equivoco, tanto che in molti si stanno chiedendo come l’avrà presa Romina Giamminelli, moglie di Marco Maddaloni…

Il commento della moglie di Marco dopo aver visto quella scena di suo marito con Rosy: cosa ha scritto sui social

Romina Giamminelli, in realtà, non è che sia rimasta in silenzio. La moglie di Marco Maddaloni ha pubblicato una Instagram Stories sulla questione, scrivendo: “Siete così ridicoli ma soprattutto LIMITATI. Godetevi la vita“.

Insomma, una risposta che si commenta da sola.

