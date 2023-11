Perla entra nella casa del Grande Fratello e subito va in scena un momento particolare con Mirko. Cosa sarà mai successo?

Nell’ultima puntata del GF è entrata una nuova ragazza in casa: Perla Vatiero, ex fidanzata di Mirko Brunetti che con lui è diventata famosa per aver partecipato all’ultima edizione di Temptation Island. I due si sono ritrovati dopo quello che è accaduto sull’isola dei tradimenti, ma qualcosa già sta facendo discutere, in particolare qualcosa che il ragazzo ha detto subito alla sua ex durante la puntata di ieri sera. Ma cosa si sarà mai fatto sfuggire? Cosa le avrà chiesto?

GF: Mirko chiede qualcosa a Perla che fa subito impazzire i telespettatori

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il 16 novembre, l’ingresso nella casa del Grande Fratello di Perla Vatiero ha fatto subito impazzire i telespettatori, che già si immaginano le dinamiche che potrebbero nascere vista la presenza di Mirko, suo ex fidanzato.

I due, appena la ragazza ha fatto ingresso dalla porta rossa, si sono abbracciati calorosamente, sebbene, Perla si sia subito augurata di poter affrontare una convivenza serena. La cosa però potrebbe non essere cominciata con il piede giusto.

Il motivo? Mentre Perla stava comodamente seduta sul divano, Mirko le ha fatto un gesto, sussurando qualche parola. Con quel segno, infatti, l’ha invitata a coprirsi, perché forse la ragazza lasciava trasparire un po’ troppo dal suo bel vestito…

Perla si è subito alzata per ricomporsi… ma in molti stanno già volando sul ritorno in tv dei #perletti. Tanto che tra chi dice che “iniziamo col botto“, c’è anche chi si chiede: “Eh ma da qua si capisce che la storia con Greta é una po’ una messa in scena“. Il riferimento è alla fidanzata attuale di Mirko, ex tentatrice di Temptation Island conosciuta proprio durante il reality della Fascino… Cosa succederà adesso?

Gaffe di Perla davanti alle telecamere: l’errore che fa rabbrividire il pubblico

Nel frattempo, anche Perla si è presentata al suo nuovo pubblico, facendo subito un’incredibile gaffe davanti alle telecamere che ha fatto rabbrividire i telespettatori.

La ragazza ha infatti esordito con un “Se avrei” che ha subito scatenato una serie di commenti. Tra un “Perla piu amica di Greta che del congiuntivo” e un “Il congiuntivo di Perla i brividi. Spero fosse emozionata“, sono in tanti a commentare il momento…

