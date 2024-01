Massimiliano Varrese ha sfiancato Monia La Ferrera: nella sera tra i due è scoppiata una lite. Cosa si saranno mai detti?

Al Grande Fratello, la situazione tra Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese si sta facendo sempre più pesante, al punto che la concorrente ha cominciato a mostrare dei segni di insofferenza sempre più palesi nei confronti degli atteggiamenti che il suo ex compagno mette in atto nei suoi confronti. Monia sembra essere del tutto esausta del comportamento di Massimiliano, tanto da aver detto di voler alzare “muri e barricate” contro di lui, talmente insostenibile sta diventando l’intera situazione. Ma cosa avrà mai combinato il Guru della casa più spiata d’Italia per farla arrivare fino a questo livello di insofferenza?

Grande Fratello: Monia La Ferrera esplode contro Massimiliano Varrese in cucina

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Al Grande Fratello, nella serata del 9 gennaio, Monia La Ferrera ha cominciato a cucinare insieme a Massimiliano Varrese, ma la situazione si è fatta presto insostenibile.

Tutto è partito da un “vuoi una padellata in faccia?” detto in modo scherzoso da lei per farlo spostare mentre cucinava.

“Dire certe cose a me è sbagliato, te lo dico!”, ha cominciato lui rivangando delle discussioni precedenti.

Lei però la risposta non l’ha tenuta certo in tasca, replicando: “È quello che stai facendo in questo momento Massimiliano. Perché ero proprio di buon umore e sono venuta qua. Volevo cucinare con te“.

Poi, di fronte ai rimbrotti di lui, Monia ha continuato: “Sai cosa? Non mi faccio rovinare l’umore da te. Perché mi hai risposto male quando ti ho chiesto scherzosamente di spostarti per prendere una padella. Ma io spero che tu stia scherzando, lo spero più che altro per te“.

“Dipende sempre tutto da me“, ha aggiunto lui. E poi: “Ti puoi calmare nei modi, tu rispondi male, molto male e non te ne rendi conto. A me quel modo non piace. Tu ti alteri molto facilmente quando uno ti fa un appunto o cerca di farti capire qualcosa“.

Di fronte ai “lascia stare” di lei, lui ha continuato: “Non sono un tuo nemico! Se io sto cercando di comunicare qualcuno, non è giustificato. Fai come vuoi, problemi tuoi. Ne parliamo quando sei più calma. Sembra che tu ce l’abbia con me per come rispondi“. E lei: “No i muri, le barricate proprio!”

Una frase che ha subito trovato il giubilo dei telespettatori tra un “mi auguro che veramente alzi muri e barricate e metta anche il filo spinato” e un “Sinceramente ne abbiamo abbastanza degli uomini che ‘ci spiegano le cose’, che dicono a una donna ‘tu sbagli ma non ti rendi conto’ oppure ‘sto solo cercando di farti capire‘”.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy