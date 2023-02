GF VIP, Daniele senza freni su Nikita: il gesto ripreso dalle telecamere. Cosa ha fatto

Al GF Vip Daniele Dal Moro è stato ripreso dalle telecamere mentre dava vita a un brutto gesto nei confronti di Nikita. Ecco cosa ha fatto.

Al Grande Fratello VIP è andato in onda un momento imbarazzante nel quale Daniele Dal Moro è stato ripreso dalle telecamere mentre faceva un gesto assai poco carino nei confronti di Nikita Pelizon. Ma cosa avrà fatto il buon Darling in diretta?

GF Vip: il brutto gesto di Daniele su Nikita Pelizon

Andiamo con ordine. Il tutto è partito da un commento di Antonino sulla Pelizon. Spinalbese ha infatti rivelato che aveva sentito Nikita parlare di universo e che per questo aveva deciso di lasciare la conversazione, allontanandosi da lei. La sua era essenzialmente una considerazione sulla pesantezza di certi discorsi della ragazza.

Mentre Antonino parlava, però, Daniele ha mimato con la bocca le parole “che due co…ni” in riferimento a Nikita, attirando su di sé un’ondata di commenti negativi sui social per quel gesto.

I commenti dei telespettatori di fronte al comportamento di Daniele

Molti utenti hanno sottolineato come il comportamento di Dal Moro fosse inappropriato e mancasse di rispetto nei confronti della sua compagna di reality. Altri hanno invece fatto notare che il gesto di Dal Moro sia solo l’ultimo di una lunga serie di episodi controversi che hanno caratterizzato il suo percorso in questa edizione del reality show

Tanti sono stati i commenti dei telespettatori, ad esempio: “Se qualcuno ha visto i gestacci di Daniele darling, lo dica se ha coraggio!! Mentre loro dicono che i discorsi di Nikita sono pesanti. Il caro amico che ci ha fracassato la ual…a e l’anima. Però allora Nikita era buona“. Oppure: “Daniele che fa il gesto “k 2 pa..e” ai discorsi di Nikita. Credo che non ci voglia più conferma“.

E ancora: “Quanto vorrei ke mostrassero in puntata questo voltafaccia di Daniele verso Nikita e Antonino. Vorrei vedere la sua faccia! Ma gli autori nn lo mostreranno mai“. Ma c’è anche chi si è limitato ad un ridotto: “Daniele, ti devi vergognare“.

È difficile prevedere esattamente come evolverà la situazione in seguito al gesto di Daniele Dal Moro, né se qualcuno prenderà effettivamente dei provvedimenti o almeno richiami il concorrente. Come evolverà la situazione? Cosa farà la produzione del reality? Ci saranno conseguenze per Daniele? I telespettatori riusciranno a farsi ascoltare dal Grande Fratello?

