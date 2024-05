Il possibile ritorno con perdono del principe Harry a Londra causa nuove tensioni a Buckingham Palace: chi si oppone alla riconciliazione?

Da qualche tempo si parla della possibilità di un “ritorno” del principe Harry alla famiglia reale britannica, con tanto di possibilità di perdono e riconciliazione. A quanto pare, il fratello minore del principe William è disposto a chiedere scusa alla famiglia per la Megxit e il polverone sollevato con l’uscita del suo libro, Spare, sebbene le resistenze per un suo ritorno all’ovile sembrino arrivare per lo più da Buckingham Palace. Ma chi è che si oppone al suo ritorno in patria e al suo pieno reintegro tra le braccia rassicuranti della famiglia reale? Davvero esiste una resistenza alla sua riconciliazione con il resto dei Windsor-Mountbatten? Pare che sia proprio così. Non ci resta che andare a scoprire insieme tutti i dettagli a riguardo.

Principe Harry: ritorno e perdono? Qualcuno si oppone alla riconciliazione

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Secondo le voci che ci arrivano dall’Inghilterra, il principe Harry sarebbe pronto a chiedere perdono e ad essere reintegrato nella royal family.

I tabloid, infatti, stanno da qualche giorno premendo sul fatto che la relazione tra lui e Meghan Markle sia sempre più tesa e che la possibilità di un ritorno si faccia sempre più forte…

Dopo la Megxit e l’uscita del suo libro Spare, però, a Buckingham Palace la faccenda sta creando una serie di tensioni, tanto che ad opporsi a questo ritorno sembrano essere i due membri più influenti d’Inghilterra.

Stiamo parlando ovviamente di Re Carlo e del suo primogenito ed erede al trono, William.

Una riconciliazione, però, non è del tutto improbabile: con il passare del tempo le ferite possono guarire ma, spesso, ci si arrocca sempre di più sulle proprie posizioni. Sarà quello che sta succedendo alla royal family?

Photo Credits: Shutterstock