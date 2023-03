GF VIP: un incidente hot che riguarda Nikita Pelizon lascia Daniele senza parole durante la cena. Cosa è accaduto esattamente?

Al GF Vip si è stati ad un passo dal rischiare l’incidente sexy in diretta tv: protagoniste sono state Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi, in un momento hot andato in scena sotto gli occhi di Daniele Dal Moro.

Incidente hot di Nikita al GF Vip: cosa è successo sotto gli occhi di Daniele

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Al GF Vip, mentre scherzava con la Pelizon, Antonella Fiordelisi le ha dato un pizzicotto sulla faccia e poi ha abbassato la mano. Per un attimo, tra una risata e l’altra, ha provato a tirarle giù la canotta, all’altezza del seno.

Nikita ha reagito portandosi la mano al petto per evitare che la schermitrice la scoprisse completamente, sgranando gli occhi stupita per quanto fatto dalla coinquilina. Il tutto è avvenuto mentre, di fronte a loro, era seduto Daniele Dal Moro.

In molti hanno notato che l’ex tronista non ha distolto lo sguardo da Nikita per un solo attimo. Rimasto senza parole, nei suoi occhi si è letto un filo d’imbarazzo che è però passato presto, lasciando il posto ad un sorrisino malizioso…

Inutile dire che la scena ha fatto impazzire i telespettatori che hanno reagito con commenti che fanno volare, come: “Antonella fra un po’ cacciava una te..a a Nikita. Daniele tutto bene?” Oppure: “Antonella stava per creare un disastro in diretta a Nikita… Daniele nel frattempo si è incantato…”

Daniele e la proposta piccante alla Pelizon: ‘quando usciamo ti faccio vedere le farfalle, così le vedo anche io’. Lei imbarazzata

La reazione di Daniele di fronte al momento ‘hot’ di Nikita ha fatto sì che molti telespettatori andassero a recuperare una vecchia scena risalente a dicembre, nella quale l’ex tronista e la Pelizon si dicevano cose decisamente piccanti…

“La prima volta che usciamo, andiamo a fare aperitivo da una parte e ti faccio vedere davvero le farfalle, così le vedo anch’io”, aveva detto Dal Moro mentre lei scoppiava a ridere. Insomma, un po’ di chimica, al di là di tutto, tra i due si era creata… Succederà qualcosa di nuovo?

