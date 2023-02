GF VIP, Onestini provoca Nikita conoscendo quel problema di salute: cosa le dice davanti a tutti

Al GF Vip, Luca Onestini ha provocato Nikita riguardo al suo problema di salute davanti agli altri concorrenti. Ecco che cosa ha detto su di lei.

Al GF Vip, Luca Onestini ha suscitato molte critiche per il suo comportamento nei confronti di Nikita Pelizon, presa in giro per un suo particolare problema di salute.Ma cosa le avrà mai detto di tanto grave stavolta?

LEGGI ANCHE :– GF VIP, Matteo ha lo stesso problema intimo di Antonino: ‘sto male’. Di cosa si tratta

GF Vip: Onestini prende in giro il problema di salute di Nikita

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Tutto è cominciato quando Onestini ha notato che Nikita stava prendendo appunti, durante una discussione di gruppo.

Luca ha deciso di commentare la cosa in modo poco rispettoso, alzando la voce e parlando davanti a tutti i coinquilini: “Ragazzi scusate, siete tutti d’accordo che sta prendendo appunti con carta e penna? Ragazzi, Nikita prende appunti. Perché poi si deve ricordare le cose… ma verificherei che scrive cose giuste! Scrivili bene, perché ultimamente fai brutte figure“.

La reazione di Nikita alla provocazione di Onestini è stata molto mite e pacata, limitandosi a replicare con una battuta ironica: “Mai quanto te, Luca“

Successivamente, Luca ha continuato facendo una battuta anche con Daniele Dal Moro, di fronte al quale si è riferito sempre a Nikita e ai suoi appunti: “Quell’altra era là con la penna in mano, le ho detto: ‘fammi almeno controllare che li scrivi bene ‘sti appunti perché non mi risulta‘”.

Questa volta la provocazione di Luca ha sollevato molte critiche e indignazione, soprattutto perché egli sa bene che Nikita ha problemi di memoria. La ragazza, infatti, qualche tempo fa gli aveva rivelato di avere delle serie paure riguardo alla sua capacità di ricordare gli eventi, e di volersi far visitare una volta uscita dalla casa del GF VIP.

L’episodio ha fatto sì che molti telespettatori si indignassero per il comportamento di Onestini, ritenuto poco rispettoso nei confronti di una persona che sta affrontando problemi di salute.

Matteo reagisce così a Luca Onestini e difende Nikita: la scena di Diamante nervoso per proteggere Nikita

A quanto pare, l’unico a prendere seriamente le difese di Nikita Pelizon è il suo ex, Matteo Diamante.

Nella casa del GF Vip, dopo le continue esternazioni di Luca Onestini e provocazioni messe in campo da quest’ultimo, ad un certo punto è esploso: “Sono due settimane che sento che dà della putt…a a lei (Nikita), a te (Martina, ndr) che sei una cogl…a, a me che sono un cogl…e. Mi sono rotto il ca… Io sono venuto qua per difendere lei, non per farmi insultare da questo cogl…e, non voglio farmi rovinare la reputazione da questo clown. Mi ha tirato la mela, non ha fatto niente da quando sono entrato qua dentro e deve venire a dire a me cosa devo fare…”

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy