GF VIP, Oriana ricorda con piacere quel momento piccante Antonino: Daniele si arrabbierà quando lo scoprirà?

Al GF Vip, Oriana e Giaele si sfidano in una gara di battute ‘hot’, facendo emergere un ricordo della Marzoli su Antonino Spinalbese

Al GF Vip, Oriana Marzoli ha messo in campo un ricordo decisamente hot riguardante lei e Antonino Spinalbese, ormai fuori dalla casa da qualche settimana… Ma cosa avrà mai rivelato la concorrente di origine venezuelana?

GF Vip: Oriana rivela quel dettaglio hot su lei e Antonino

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Al GF Vip, Oriana e Giale si stavano sfidando ad una gara di battute a tema hot davanti ad Alberto De Pisis, nel quale si è toccato l’argomento Rodriguez

La De Donà ha detto: “Certo, che so che lei si frequentava con l’ex di Belen“.

“Però io ce l’ho fatta, tu invece no!”, ha risposto Oriana dandole una pacca sul sedere

E Giale ha replicato: “Amore, se dovevo farmi usare e buttare come hai fatto te, preferisco non aver fatto niente“.

E lì Oriana ha puntualizzato: “Se posso dire, sono stata ben usata e ben arrivata, ben venuta anche”.

Insomma, il riferimento è ben chiaro. Tutto è avvenuto davanti ad un Alberto De Pisis in sollucchero di fronte a tante rivelazioni hot…

Ma quello che si stanno chiedendo in tanti è: come la prenderà Daniele Dal Moro? Quella serie di battute sarà mostrata in puntata in una clip? Oppure si tratta solo di uno scherzo innocuo tra le due concorrenti?

Donnamaria svela quella litigata furibonda tra Oriana e Daniele censurata dagli autori: ‘è grave’. Cosa ha dichiarato stanotte

La regia toglie l’audio mentre Donnamaria sottolinea il fatto che durante la puntata non sia andato in onda il confessionale di Dani contro Oriana.

Nel frattempo, parlando in cortiletto, è emerso che tra Oriana e Daniele c’è stato un litigio furioso che non è stato mandato in onda durante la puntata. Edoardo Donnamaria ne ha parlato proprio con Oriana e Giaele, dicendo che “non è normale, è grave” che la clip non sia stata mostrata.

Cosa vorrà significare? Perché c’è stata una simile scelta da parte degli autori del reality show?

