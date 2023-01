GF VIP, cosa spiffera Oriana all’orecchio di Onestini durante il discorso di Nikita: ‘Ma non avevano detto che..’

Al GF Vip, Oriana Marzoli ha sussurrato qualcosa a Luca Onestini durante il discorso di Nikita, facendo insospettire i telespettatori. Ecco perché.

Al Grande Fratello Vip ci sono stati alcuni attimi di panico tra Luca Onestini e Oriana Marzoli per un episodio che riguardava Nikita Pelizon. Ma soprattutto c’è stato un momento che ha fatto insospettire non poco i telespettatori. Cosa è successo di tanto grave?

LEGGI ANCHE :– Scena hot al GF Vip tra la Marzoli e Daniele Dal Moro: quel momento riesce addirittura ad imbarazzare Sarah Altobello

GF Vip: la reazione di Oriana e Luca durante il discorso di Nikita insospettisce i telespettatori

Partiamo dal principio. Durante la puntata del 23 gennaio, la Pelizon ha parlato di ciò che è successo tra lei e l’ex tronista: “Su tutta quella cosa di sfioramenti, toccamenti e quant’altro, deduco che se la sia presa perché non voleva che la dicessi“. “Non c’è mai stato niente tra me e lei, è questo il problema“, ha risposto Onestini.

Peccato che poco dopo è andata in scena una clip nella quale Nikita ha parlato di alcuni momenti particolari, nei quali Luca l’avrebbe illusa di provare qualcosa per lei. La Pelizon, nella sauna con Antonella, aveva simulato un ballo piuttosto spinto con Onestini, conclusosi con lui che l’avrebbe sbattuta contro il muro dicendole “Dai, dimmi delle porcate“.

Luca è sbiancato e ha continuato ad accusare ancora Nikita di mentire. Anche perché poco prima era stata mostrata un’altra clip riguardante la cena vinta da Nikita insieme a Luca, Antonino e Antonella qualche giorno fa e finita malissimo.

Ebbene, di fronte alle varie immagini e i discorsi di Nikita, negli attimi di panico di Onestini, si è vista Oriana sussurrargli all’orecchio un “Ma non avevano detto che è fuori dalle telecamere?”. “Infatti“, ha risposto Luca, pieno di disappunto e con lo sguardo astioso.

In molti si stanno chiedendo a chi si riferisse con quel “avevano”. Agli autori? Oppure a chi? E il momento “fuori dalle telecamere” è quello descritto dalla Pelizon? E perché Luca e Oriana pensavano che certe scene riguardanti Nikita non fossero state riprese e non sarebbero state mostrate?

Luca e la pesante battuta a Nikita dopo la puntata: ‘La prendi…’. Nessuno reagisce dopo quella frase. Cosa le ha detto appena finita la puntata

Alla fine della puntata, Luca Onestini si è sfogato con Nikita Pelizon, ritirando in ballo ciò che lei ha detto durante il serale e arrabbiandosi non poco con lei: “Ci sono tutti i microfoni in quella stanza là. E tu quella minc…ta là te la inventi negli unici secondi in cui non eravamo qua dentro. Te lo dico anche io che la mano te l’ho toccata e te l’ho tenuta, come ho fatto con altre persone. Ma tutta l’altra schifezza che hai detto te la sei inventata. C’erano 25 persone che non hanno visto niente. Hai chiamato Charlie come testimone che sfiga per te era in studio e gli hanno chiesto se ha visto. Lui ha detto di no e tu lo prendi nel c..o incredibilmente… Hai descritto una scena p0rn0 che se fosse stata vera l’avrebbero vista tutti…”

Diversi telespettatori si sono stupiti che nessuno degli altri concorrenti abbia detto nulla a Onestini dopo quelle parole e le ennesime accuse alla Pelizon…

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy