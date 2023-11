Pupo si scaglia contro il GFVip, pur essendone stato un opinionista per ben due edizioni, ma fa arrabbiare due ex concorrenti.

Pupo è uno dei cantanti più iconici della canzone italiana, ma anche un personaggio televisivo controverso: lo ha dimostrato sulle sue recenti dichiarazioni sul GFVip, che non hanno affatto tardato a scatenargli addosso una serie di polemiche. Il motivo? L’ex opinionista si è lasciato andare un po’ troppo sinceramente su quell’esperienza, dicendone una che per chi in quel Grande Fratello c’era è decisamente troppo grossa. Ma cosa avrà mai dichiarato Pupo? E chi tra gli ex concorrenti del reality show di Casa Mediaset se la sarà presa?

Pupo contro il GFVip: “Facevo l’opinionista ma mi faceva ca..re”

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nelle edizioni 4 e 5 del GFVip, Pupo ha fatto da opinionista del programma condotto da Alfonso Signorini insieme a Wanda Nara e poi con Antonella Elia. La prima delle due edizioni fu quella vinta da Paola Di Benedetto. La seconda, per capirci, fu quella di Tommaso Zorzi, di Stefania Orlando, di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Praticamente una delle più seguite di sempre.

A La Repubblica, però, Pupo non le ha mandate certo a dire: “Non ho mai visto un minuto del programma. C’era chi lo seguiva per me, un autore tv. Io non avevo la forza di guardarlo per quanto mi faceva ca..re“.

Parole che hanno fatto arrabbiare due ex protagonisti del GFVip 5, che se la sono presa non poco con Pupo. Stiamo parlando di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini.

Il primo ha scritto su Instagram: “A me da concorrente aveva ca..re come opinionista“. Mentre Oppini è più buono: “Pupo per me è sempre stato un mito. Che peccato averlo conosciuto!”… anche se il figlio di Alba Parietti ha anche commentato le parole di Tommaso, scrivendo: “E sei stato gentile“.

Tommaso Zorzi, forse, deve avere un po’ il dente avvelenato, dato che sta cavalcando la polemica su Marco Mengoni e la sua “Due Vite”.

Tommy, infatti, ha pubblicato un video nel quale spiega che la canzone vincitrice di Sanremo 2023 non è del tutto originale: “Ma ci rendiamo conto? Due vite di Marco Mengoni è identica a questa vecchia canzone che ho trovato oggi, sono scioccato“.

Ad un certo punto ha fatto partire la traccia “identica” a Due Vite, ovvero Crazy Frog di Axel F, facendo così sorridere tutti i suoi follower. La sua era solo una gag!

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset