Alex Schwazer ha un segreto: al Grande Fratello ne parla Beatrice Luzzi nella notte. Di cosa si tratterà mai? Cosa nasconde il marciatore?

Continuano le polemiche tra Alex Schwazer e Beatrice Luzzi al Grande Fratello, con quest’ultima che ha parlato di un segreto del maratoneta altoatesino. Ma cosa avrà mai da nascondere il concorrente del Grande Fratello? E cosa c’entra mai l’attrice?

Beatrice Luzzi parla del segreto di Alex Schwazer: quale sarà?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante la puntata del Grande Fratello andata in onda il 30 ottobre, Alex Schwazer ha detto che Beatrice si sarebbe confessata con lui in disparte rispetto alle telecamere, affermando che avrebbe preferito avere una storia con un uomo impegnato (che il maratoneta ha sostenuto essere proprio lui).

La produzione, però, non ha trovato nulla in riferimento a quanto detto dall’atleta, tanto da aver chiuso il discorso a riguardo. Nel mezzo, lo sdegno di Beatrice che poi, nella notte, si è lasciata andare, parlando da sola in veranda.

“Alex ha fatto una cosa gravissima. Scorretto. Poi è venuto a dirci che stavamo sul letto in questa scena, poi eravamo in piedi… figurati… je piacerebbe!”, ha detto.

E poi ha continuato: “Mo la racconto io una cosa su Alex. È che sono una signora e non la racconterò. Che pizza, oh. Paradossale…”

E ha chiuso bucando la quarta parete e parlando direttamente al pubblico: “Vabbè ragazzi, grazie. Grazie a tutti voi che mi sostenete. Di cuore. Nonostante tutto sono fortunata“.

La domanda, a questo punto, però, è una sola: qual è il segreto di Alex Schwazer?

Un’altra clip, però, ha colpito tutti durante la puntata. Angelica Baraldi e Paolo Masella, infatti, durante la pubblicità hanno avvicinato Alex, chiedendogli di fare qualcosa contro Beatrice.

I due ragazzi hanno chiesto al marciatore di votare per la Luzzi, dicendo: “Ora davvero la gente rischia di andar fuori, pesa la nomination. Ti ha appena detto che ti deve vergognare… ma scherzi? Hai mille motivi“.

Alex alla fine ha nominato Beatrice, ma in molti hanno protestato poiché sembra proprio che suggerire ad un altro concorrente chi votare è contro il regolamento… ci saranno conseguenze per Paolo e Angelica?

