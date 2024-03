Grande Fratello: scena imbarazzante o momento sexy tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi? Cosa è successo dopo la puntata?

Al Grande Fratello va in scena un momento imbarazzante tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, che hanno fatto impazzire il popolo dei telespettatori del reality show di Casa Mediaset, anche perché l’ex tentatrice di Temptation Island e il coinquilino hanno dato vita a un siparietto abbastanza divertente, nel quale non si sono risparmiate delle battutine piccanti da parte di lei (anche se, a dirla tutta, era stato Sergio a guardare là dove forse non avrebbe dovuto). Ad ogni modo, la casa più spiata d’Italia si conferma un coacervo di ogni tipo di momento e la scena tra la Rossetti e Sergio non è certo di quelle che passano inosservate… Ma cosa sarà successo esattamente tra i due? Non ci resta che scoprirlo!

Momento imbarazzante tra Greta e Sergio dopo la puntata del GF: lui guardava proprio lì

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dopo la puntata di lunedì 4 marzo, Sergio e Greta si trovavano in veranda ancora vestiti con gli abiti della serata. L’ex tentatrice si è sistemata il completo allo specchio, chiedendo al coinquilino: “Sono sexy?”

E lui: “No, lì c’è un bozzo“, indicando la parte sotto la pancia.

E lì la risposta di Greta: “Ma che dici? Ma tu cosa guardi? Tra tutte le cose mi guardi la pa..ng“.

Il popolo dei telespettatori ha commentato la vicenda, con un “Greta chiede a Sergio ‘sono sexy?’ e poi si lamenta che Simona ogni volta le dice che mostra solo le forme“.

Sergio, tra l’altro, a fine puntata aveva salvato Greta, motivando la decisione con un “Non posso che votare te Simona, ti stimo ma questo giudizio su Greta tocca inevitabilmente anche me perché è come se mi avessi detto che avessi il prosciutto negli occhi. Anche perché una persona bisogna conoscerla per capire come si muove e perché“.

In pochi hanno visto la scena piccante tra i due prima della puntata: lei fa ginnastica e lui si avvicina. Imbarazzo di Greta

In molti però avevano notato un altro momento tra Greta e Sergio, assai meno carino. Durante la ginnastica, prima della puntata, si era avvicinato a lei, appoggiandosi mentre stava piegata in avanti… La Rossetti non ha recriminato nulla, ma il suo sguardo rattristato al vedere il gesto del coinquilino ha colpito tanti telespettatori.

Photo credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy