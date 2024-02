Al Grande Fratello Simona Tagli svela un segreto a Beatrice Luzzi ma arriva la censura e taglia tutto. Cosa è successo.

Sta facendo discutere parecchio un episodio avvenuto nella serata di ieri al Grande Fratello, quando Simona Tagli ha svelato un segreto a Beatrice Luzzi: l’atmosfera creatasi tra le due è sembrata molto complice, ma è stata in qualche modo interrotta da una sorta di “censura” imposta dagli autori del programma. Secondo molti telespettatori, quello che è accaduto durante la diretta è stato più di un semplice intervento tecnico: dalle parole della showgirl sembra essere emersa l’intenzione degli autori del reality show di farla entrare per metterla in contrasto proprio con Beatrice Luzzi, ma la dinamica si è completamente ribaltata e tra le due si è instaurato un bellissimo legame. Inutile dire che il gesto ha causato un’ondata di polemiche sul presunto atto di censura nei confronti di Simona Tagli e della stessa Beatrice.

LEGGI ANCHE:– Grande Fratello, Alessio ha baciato stanotte proprio lei sotto le coperte? Di chi si tratterebbe

Censura su Simona Tagli al Grande Fratello? Ecco cosa stava dicendo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Al Grande Fratello, Beatrice ha portato una tisana a Simona Tagli, che ha cominciato a dire: “Hai capito allora? Che ridere! Dovevo venire qua in opposizione a te. E mi sono schierata! Mi sono allineata. È nata così. Poi sono arrivata qua e ho cambiato idea…”

In poche parole, dal racconto della showgirl, gli autori avevano scelto lei per farla entrare in opposizione a Beatrice, ma la situazione si è ribaltata completamente. Tanto che la Luzzi ha risposto: “Simpatici! Brava che hai cambiato idea, a prescindere dal fatto che io ne abbia tratto vantaggio. È un atto di grande indipendenza e libertà il fatto che loro ti mettano con un’idea e tu ti permetta di cambiarla, molto bello“.

“Se sbaglio, non ho problemi a dire che ho sbagliato“, ha aggiunto poi la nuova concorrente. Ma, mentre Beatrice stava per rispondere ancora una volta, la regia ha staccato l’audio, facendo piovere le accuse di censura per quelle parole di Simona Tagli.

Gf, ‘lo sapete perchè se ne è andata Fiordaliso?’: la rivelazione di Stefano Miele

Nel frattempo a fare discutere è un video comparso sui social e che mostra Stefano Miele, appena uscito dalla casa del GF. L’ex concorrente ha detto: “Io non ho voglia di fare niente, ho lavato i piatti per due mesi. Ho fatto i bagni, i piatti, non ho più voglia di niente“.

E poi ha aggiunto: “Sono diventato come Fiordaliso. Lo sapete perché è uscita? Perché non voleva più fare i bagni! Li faceva ogni giorno, tutte le mattine! Esemplare, giuro“.

Photo credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy