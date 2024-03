Perla Vatiero “vomita e sviene” dopo la questione Mirko-Alessio e il litigio con Federico Massaro? Cosa è successo al Grande Fratello?

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello, Perla Vatiero ha vissuto un vero e proprio tumulto emotivo all’interno della casa più spiata d’Italia ma, quel che è peggio, è che sembra che sia culminato in alcuni momenti di dramma e tensione che hanno scosso sia i suoi coinquilini che i telespettatori del reality show di Casa Mediaset. Lo scontro con Mirko Brunetti e le successive discussioni con gli altri concorrenti hanno profondamente colpito la giovane, portandola a vivere un vero e proprio incubo. Sarebbe anche andato in scena un episodio scioccante da far sorgere interrogativi sulla salute e sul benessere di Perla, dato che un’altra concorrente ha svelato che “vomita e sviene” di continuo. La verità di queste affermazioni è stata messa in dubbio ed è plausibile che si tratti di un’esagerazione… ma quali sono le vere condizioni della Vatiero? E se davvero Perla ha sofferto di tali sintomi, perché non è stata prontamente assistita da personale medico, come avvenuto in passato per altri concorrenti?

Perla Vatiero ‘vomita e sviene’ al Grande Fratello?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Perla Vatiero, dopo la puntata del Grande Fratello di lunedì scorso, ha trascorso momenti non proprio piacevoli all’interno della casa. Prima lo scontro con Mirko Brunetti (che ha abbandonato lo studio durante la puntata) e poi le discussioni con gli altri coinquilini l’hanno distrutta emotivamente.

Ma, nella serata di ieri, abbiamo assistito a un momento terribile, tanto che ci siamo trovati di fronte a una Perla che “vomita e sviene“.

Tutto è seguito ad un litigio con Federico Massaro, che l’aveva criticata proprio per la vicinanza ad Alessio e l’atteggiamento avuto con Mirko. Perla, visibilmente scossa, è praticamente scomparsa dai radar ma, dopo poco, Rosy ha annunciato agli altri: “Questa ragazza da giorni sta male, vomita e sviene ovunque”.

Ma si tratta della verità? Oppure quella della Chin è stata un’iperbole? Soprattutto perché, se Perla ha davvero trascorso gli ultimi giorni a vomitare e svenire, sarebbero sicuramente intervenuti dei medici, come per Garibaldi…

La reazione di Beatrice Luzzi poco prima che Perla si sentisse male: non lo aveva mai fatto prima. Cosa è successo

Nella litigata tra Perla e Federico era intervenuta anche Beatrice Luzzi, che ha preso le parti della Vatiero, difendendola a spada tratta: “Lasciala stare, è distrutta. Sente che parla di lei. Federico basta. Non sta bene, dai, ti prego basta, non vedi che sta male?! Basta, ne parli domani. Adesso lei deve riposarsi. Fede se sei davvero buono è il momento di dimostrarlo. Lasciala stare, non sta bene ed è molto stanca. Sta distrutta dai, poi sente che parla di lei, ma basta adesso. Lasciala in pace“.

Photo credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy