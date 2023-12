Battute omofobe contro Vittorio Menozzi al Grande Fratello? Quelle frecciatine di Mirko non piacciono ai telespettatori, interverrà la produzione?

Sta facendo discutere moltissimo il fatto che, al Grande Fratello, si stia susseguendo una serie di allusioni e battute omofobe su Vittorio Menozzi. A metterle in atto è soprattutto Mirko Brunetti, che non manca mai di alludere ad una presunta omosessualità del coinquilino, al punto da prenderlo in giro ogni volta che può. Ma cosa starà succedendo nella casa del Grande Fratello? E, soprattutto, la produzione interverrà per mettere un freno a queste battutacce?

Battute omofobe su Vittorio Menozzi: cosa succede al Grande Fratello

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Le battute omofobe contro Vittorio Menozzi sembrano essere quasi all’ordine del giorno nella casa del Grande Fratello.

Qualche giorno fa, quando Marco Maddaloni e Mirko sono usciti avvolti dalla stessa coperta, l’ex judoka ha detto: “Adesso non è che ti appoggi?” E Mirko ha risposto: “No, io non sono mica Vittorio“.

Un altro episodio si è verificato quando Marco e Vittorio hanno dormito nello stesso letto, e Mirko ha detto a Maddaloni: “Ascolta me, buona fortuna non ti girare mai , girati sempre verso di lui“.

Insomma, le battute omofobe su Vittorio non si fermano. La produzione sarà costretta a intervenire per fermare Mirko?

La reazione di Angelica sul ‘bullismo’ fatto a Vittorio: cosa scrive sui social in sua difesa. Cosa dice sui suoi ex coinquilini e su Menozzi

Mirko non è il primo ad essere accusato di fare ‘bullismo’ nei confronti di Vittorio. Anche Angelica Baraldi lo è stata, tanto che sui social qualcuno l’ha accusata direttamente, scatenandone la risposta.

La ragazza ha così replicato: “ritengo che non sia il caso di utilizzare una parola dal peso così grave in questa situazione (bullismo, ndr). Nessuno ha mai compiuto atti di bullismo dentro la casa del Grande Fratello. Dobbiamo tutti fare più attenzione a quello che scriviamo sui social, soprattutto a come utilizziamo le parole e ai loro significati“.

