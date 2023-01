GF VIP, la regia manda in onda la voce sconcertata di una donna: chi era? Il dettaglio che in pochi hanno notato sui titoli di coda

Dopo i titoli di coda dell’ultima puntata del GF Vip si è udita una voce di donna. A chi apparteneva? E perché è stata mandata in onda?

Durante l’ultima puntata del GF Vip in molti si sono accorti di un dettaglio sconcertante, andato in scena dopo i titoli di coda: la voce di una donna trafelata che pronuncia certe parole ben udibili… Ma cosa è accaduto alla fine del programma?

GF Vip: dopo la puntata si sente chiaramente la voce di una donna. Di chi si trattava?

Il copione del finale di ogni puntata del GF Vip, alla fine, è sempre lo stesso: My Head & My Heart di Ava Max, il balletto di Carmen Russo e poi la buonanotte. Qualcosa però sembra essere cambiato alla fine dell’ultima puntata, quando si è udita una voce femminile trafelata…

Al termine dei titoli di coda si è sentito chiaramente un “A casa mia? A casa mia?“. Ma chi è la donna che pronuncia quelle parole sconcertate? E per quale motivo sono andate in onda durante i titoli di coda? Si è trattato forse di un errore?

L’omaggio trash della regia del reality show a Francesca De André

La verità è che quella voce risale a una vecchia edizione del Grande Fratello, in versione NIP e non VIP ed è quella di Francesca De André. Si tratta di un audio della nipote del celeberrimo cantautore genovese, che nel 2019 disse quelle parole dopo aver scoperto di essere stata tradita dal fidanzato dell’epoca, appunto in casa sua.

In quel periodo, la clip audio divenne un meme abbastanza diffuso in rete, di cui in molti si erano sicuramente dimenticati. Evidentemente la regia ha voluto omaggiare il vecchio Grande Fratello, con una perla trash di dimensioni gigantesche! Si tratterebbe tuttavia soltanto di un easter egg fine a se stesso che Alessio Pollacci, regista del programma, avrebbe inserito per far divertire i fan… Non immaginatevi quindi significati nascosti o messaggi subliminali…

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy