Polemica ad Amici per quella gaffe di Holden con il testo del brano: cosa è successo durante l’ultima puntata?

Nell’ultima puntata di Amici, andata in onda il 18 febbraio, molti spettatori hanno notato una piccola gaffe da parte di Holden, uno dei giovani allievi della scuola di Maria De Filippi: alcuni accusano la produzione di favoritismi, mentre altri ritengono che sia tutto normale. Cosa è successo davvero?

Amici: la gaffe di Holden tagliata dalla produzione?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Ad Amici, durante la puntata del 18 febbraio, in molti hanno notato una gaffe di Holden. Il giovane cantante, ad un certo punto, si è sbagliato (anche più di una volta) e sembrava non ricordare più il testo della canzone. Quindi, ha dovuto rileggerlo.

Fin qui tutto bene, se non fosse che in molti hanno notato che la parte sembra essere stata tagliata dalla puntata poi andata in onda. Anche perché Maria De Filippi ha risposto all’allievo che una svista del genere può capitare, visto che anche a Sanremo fanno usare il gobbo.

Fin qui tutto bene, ma il problema maggiore riguarda le polemiche che si sono scatenate sulla questione: in tanti hanno cominciato ad accusare la produzione di fare favoritismi, altri invece che mandare in onda quel momento non aveva troppo senso… voi come la pensate?

Critiche per Maria de Filippi: quel momento su Sangiovanni. Cosa è successo durante la puntata di Domenica

Nel frattempo, durante la puntata di domenica scorsa, dove sono stati presenti molti ex allievi della scuola che sono passati per Sanremo, si è accennato marginalmente anche a Sangiovanni, che ha deciso di prendersi una pausa dal mondo della musica.

Alessandra Amoroso, in collegamento, ha dedicato un pensiero al cantante, dicendo “faccio un grande in bocca al lupo a Sangio“. Però in molti hanno notato che, se non fosse stato per lei, né Maria De Filippi né Rudy Zerbi avevano accennato alla questione. Perché non dedicare nemmeno una parola all’ex allievo?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications